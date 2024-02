VinFast chơi lớn phủ sóng nhiều phân khúc: MPV và sedan chạy điện mới có thể sắp ra mắt, giá sẽ ‘rất cạnh tranh’

VinFast sẽ mang đến Ấn Độ MPV và sedan điện?

Trong buổi lễ động thổ xây dựng nhà máy tại Sillaanaththtam, Thoothukudi, bang Tamil Nadu, CEO của VinFast Ấn Độ, ông Phạm Sanh Châu, đã tiết lộ thông tin quan trọng trong cuộc phỏng vấn với The Hindu, tờ báo tiếng Anh lớn thứ hai của nước này.

Theo đó, VinFast dự định sẽ tung ra 6 mẫu xe thuộc các phân khúc sedan, MPV và SUV. Giới thiệu mẫu nào sẽ tùy thuộc vào đánh giá thị trường Nam Á này.

Nhiều mẫu xe nằm trong kế hoạch bán hàng của VinFast còn chưa ra mắt. Ảnh: VinFast

Công ty hứa hẹn sẽ cung cấp các mẫu xe sở hữu tính năng hiện đại và mức giá cạnh tranh, từ các mẫu xe dễ tiếp cận số động cho đến những xe thuộc phân khúc cao cấp hơn. Hãng sẽ phân phối xe thông qua mạng lưới đại lý trải rộng khắp Ấn Độ, kèm theo dịch vụ sau bán hàng chất lượng.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ xe điện đã chính thức ra mắt của VinFast đều là SUV. Do đó, việc sedan và MPV được The Hindu nhắc đến rất đáng chú ý. Thực tế, kế hoạch bán hàng của hãng công bố vào năm 2022 cũng đã nhắc đến một mẫu sedan và các phân khúc xe chưa được tiết lộ. Phân khúc chưa được tiết lộ này có thể ám chỉ chiếc bán tải điện VinFast VF Wild mới giới thiệu concept ở CES 2024, cũng có thể là mẫu MPV mà The Hindu đưa tin.

Ông Phạm Sanh Châu - CEO VinFast Ấn Độ - cho biết nhà máy không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển tại thị trường Ấn Độ mà còn phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang các nước Nam Á, Trung Đông và châu Phi khác. Ảnh: Reuters

Ông Phạm Sanh Châu cũng tiết lộ về kế hoạch phát triển các trạm sạc xe điện trên khắp Ấn Độ và hỗ trợ sạc tại nhà, nhằm thúc đẩy việc sử dụng xe không gây ô nhiễm và tiếng ồn, hướng tới một tương lai xanh hơn cho Ấn Độ và thế giới.

"Giá phải chăng" tùy thuộc vào nguồn cung ứng địa phương

Đề cập đến giá bán xe, ông Phạm Sanh Châu cho biết việc tìm kiếm nguồn cung ứng linh kiện từ trong nước sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và giá xe tại thị trường Ấn Độ.

VinFast đã chọn Thoothukudi làm địa điểm xây dựng nhà máy sau khi khảo sát 15 địa điểm ở 6 bang. Khu vực này có lợi thế về cảng biển và sân bay sắp nâng cấp thành sân bay quốc tế, các ưu đãi từ chính quyền bang Tamil Nadu và nguồn nhân lực trong vùng đã quen thuộc với ngành ô tô. Nhà máy dự kiến sản xuất ra chiếc xe đầu tiên vào giữa năm 2025, nhằm phục vụ cả nhu cầu nội địa lẫn xuất khẩu.

Ông Phạm Sanh Châu cho biết việc tìm nguồn cung ứng linh kiện từ các nhà cung cấp trong nước sẽ là một yếu tố quan trọng để định giá các sản phẩm của VinFast. Ảnh: VinFast

Vùng đất xây dựng nhà máy VinFast cũng nằm trong vùng "cối xay gió" của Ấn Độ, theo The Hindu, VinFast sẽ hướng đến việc giảm thiểu phát thải trong quá trình sản xuất bằng cách tận dụng năng lượng điện gió.

Trong sự kiện khởi công nhà máy, ông Phạm Sanh Châu cũng đề cập đến đề xuất giảm thuế nhập khẩu xe điện và chính phủ Ấn Độ đang xem xét: "Chúng tôi... đề xuất giảm thuế nhập khẩu... chẳng hạn bằng cách giảm thuế xuống 70% đến 80% chỉ trong hai năm và đối với một số lượng rất hạn chế ô tô để khách hàng quen với sản phẩm của chúng tôi".



