VinFast giảm giá thuê pin hơn 50% cho những khách hàng đầu tiên ở California, cạnh tranh cực mạnh với Tesla

Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast đã giảm hơn 50% giá cho thuê pin đối với mẫu xe đầu tiên được vận chuyển đến Mỹ cho những khách hàng đầu tiên ở California, theo thông tin được đăng tải trên trang web của công ty và email được VinFast gửi cho khách hàng do Reuters tổng hợp.

VinFast, một công ty con của Tập đoàn Vingroup vào tháng 1 đã cho biết rằng những chiếc crossover chạy hoàn toàn bằng điện VF8 đầu tiên của họ sẽ sẵn sàng để cho thuê pin với mức giá hàng tháng là 599 USD khi ký hợp đồng 24 tháng.

Tuy nhiên, trang chủ của VinFast ở Mỹ mới đây đã cập nhật lại, giá thuê pin hàng tháng đã giảm xuống còn 399 USD cho hợp đồng 24 tháng. Với những khách hàng đã đặt cọc sớm, giá thuê pin sẽ được giảm xuống còn 274 USD/tháng ở California, nơi đầu tiên trên đất Mỹ mà khách hàng có thể nhận được xe. Con số này tương đương với mức chiết khấu từ 33% đến 54% so với giá cho thuê pin hàng tháng được quảng cáo ban đầu.

“Đây là ưu đãi đặc biệt của chúng tôi dành cho khách hàng của VinFast đối với mẫu xe VF 8 City Edition nhằm duy trì tính cạnh tranh với các thương hiệu khác,” đại diện của VinFast cho biết.

Mẫu SUV điện VF8 của VinFast được trưng bày tại một địa điểm ở Santa Monica, California, Mỹ mà hãng xe Việt Nam dự kiến ​​khai trương

Động thái này thể hiện dấu hiệu mới nhất về sự cạnh tranh gia tăng liên quan tới yếu tố giá cả của các nhà sản xuất xe điện. Gã khổng lồ xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk, công ty dẫn đầu về lĩnh vực xe điện toàn cầu, đã giảm giá tới 20% đối với các mẫu xe của công ty trên toàn cầu vào tháng 1, mặc dù hãng đã tăng giá trên một số mẫu xe và ở một số thị trường với biên độ nhỏ hơn kể từ thời điểm đó.

Các khoản tín dụng liên quan tới lĩnh vực xe điện của chính quyền Tổng thống Joe Biden, có hiệu lực vào đầu năm, cũng đã thay đổi phép tính đối với các nhà sản xuất ô tô và người tiêu dùng Mỹ.

Các loại xe điện như xe do Tesla sản xuất ở Bắc Mỹ đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế tiêu dùng là 7.500 USD. Các doanh nghiệp, bao gồm cả các công ty tài chính bảo lãnh cho thuê ô tô, cũng có thể yêu cầu khoản tín dụng lên tới 7.500 USD cho xe điện nếu ô tô được bán bởi một trong những công ty được IRS (Sở Thuế vụ Mỹ) chứng nhận.

VinFast không được liệt kê là một trong 39 "nhà sản xuất đủ điều kiện" trong danh sách mới được IRS công bố ngày 27/2.

Đầu tháng này, VinFast công bố lựa chọn US Bancorp là đối tác ưu tiên cung cấp giải pháp cho thuê và vay dài hạn tại Mỹ, dành cho khách hàng thuê xe điện VinFast qua US Bancorp tại Mỹ. US Bancorp sẽ chính thức cung cấp giải pháp cho thuê và vay dài hạn cho các mẫu xe VinFast. Các giao dịch có thể được thực hiện tại các cửa hàng VinFast hoặc qua website chính thức của công ty.

Dịch vụ đăng ký xe Autonomy trước đó cũng đã thỏa thuận với VinFast để mua 2.500 xe điện, theo những thông tin được chia sẻ vào tháng 11/2022. Theo thỏa thuận, VinFast sẽ bàn giao xe cho Autonomy trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm bắt đầu xuất khẩu xe tới các thị trường quốc tế.

VinFast đã vận chuyển 999 chiếc xe điện của mình tới California vào cuối năm ngoái. Những chiếc xe đó vẫn chưa được giao tới tay người mua. Công ty cũng đã nộp đơn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ và có kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp xe điện ở Bắc Carolina.

Tham khảo: Reuters