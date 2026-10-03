Ra mắt nền tảng tài chính tạo tác động hướng tới sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Ảnh: Grab

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Delta West cùng các đối tác chiến lược chính thức ra mắt coLoan - nền tảng tài chính tạo tác động hướng tới sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình EmPower II do UN Women và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phối hợp triển khai.

Giai đoạn đầu, coLoan sẽ hỗ trợ phụ nữ làm công việc giao hàng và vận chuyển hành khách tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được tiếp cận và sở hữu xe điện. Mô hình được định hướng mở rộng trên toàn quốc và từng bước hướng tới các thị trường ngoài Việt Nam.

coLoan hiện quy tụ các tổ chức tài chính (Shinhan Finance, FE Credit, VietCredit), các nhà sản xuất xe điện (VinFast, Selex Motors, Dat Bike) và các nền tảng di chuyển (Grab, Green SM).

Tại đây, các tổ chức tài chính chia sẻ rủi ro tín dụng, các nhà sản xuất giúp xe điện dễ tiếp cận hơn, trong khi các nền tảng di chuyển tạo ra cơ hội thu nhập và dữ liệu hoạt động, hỗ trợ quá trình trả góp và xây dựng lịch sử tín dụng.

Bài toán lấp đầy khoảng trống tài chính với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Theo ước tính của chương trình đối tác của coLoan, việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện có thể giúp giảm hơn 60% chi phí năng lượng và tăng khoảng 8% thu nhập ròng. Với những khoản thanh toán đúng hạn, người lái xe có thể xây dựng lịch sử tín dụng và từng bước hướng tới một sinh kế xanh, vững vàng hơn.

Tuy nhiên, khoảng trống về tài chính cũng phản ánh một thách thức với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Nghiên cứu của UN Women chỉ ra thực trạng: 93,2% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc nhỏ, trong đó có 79,2% hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ.

UN Women cũng xác định khả năng tiếp cận nguồn lực hạn chế là một trong những rào cản với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

“Hàng triệu phụ nữ trên khắp Việt Nam đang có thu nhập ổn định từ công việc chở khách và giao hàng. Tuy nhiên, các tổ chức cho vay vẫn xem họ chưa đủ điều kiện tiếp cận tín dụng vì chưa có hồ sơ tín dụng. Hiện tại, phương pháp đánh giá tín dụng thay thế đang bắt đầu thay đổi điều này", bà Zhengzheng Qu - Quản lý Chương trình Biến đổi khí hậu, UNEP chỉ ra tại sự kiện.

Các đại biểu tại sự kiện (Ảnh: Delta West Group)

Trước thực trạng trên, coLoan ra đời nhằm mục tiêu kết nối tài chính xanh, xe điện và mạng lưới di chuyển xoay quanh nhu cầu thực tế của phụ nữ. Chương trình giúp phụ nữ dễ dàng tiếp cận hơn với xe điện, với chính sách 0 đồng trả trước, mức trả góp từ khoảng 40.000 đồng/ngày và thời hạn đến 24 tháng.

Giai đoạn đầu, chương trình đặt mục tiêu huy động khoảng 50 tỷ đồng (tương đương 2 triệu USD) nguồn vốn xanh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời hướng tới giảm khoảng 5.000 tấn CO₂ phát thải mỗi năm.

Bà Hà Lan Anh - Giám đốc Tập đoàn Delta West nhấn mạnh, chương trình không chỉ trao cho người phụ nữ một khoản tiền vay, mà còn mang đến một khoá đào tạo thực tế về tư duy và quản lý tài chính. Từ đó, giúp họ hiểu rõ từng bước để đưa ra quyết định tài chính tự chủ.

“Chiếc xe điện khi đó sẽ trở thành một tài sản tạo sinh kế, giúp người phụ nữ từng bước xây dựng sự độc lập về kinh tế", bà Hà Lan Anh nhấn mạnh.

Giải pháp giúp nữ tài xế chuyển đổi sang xe điện, đảm bảo sinh kế hàng ngày

Cũng tại sự kiện, bà Đặng Thuỳ Trang - Giám đốc đối ngoại tại Grab Việt Nam chia sẻ, hiện nền tảng ngày càng có nhiều nữ đối tác gia nhập, giúp mang đến chuyến xe tiện lợi cho người dùng mỗi ngày.

“Chúng tôi nhận thấy, do vừa phải đảm bảo sinh kế vừa phải cân bằng trách nhiệm chăm sóc gia đình, các nữ đối tác thường là những người gặp nhiều khó khăn nhất trong việc chuyển đổi. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng coLoan sẽ mang đến giải pháp thiết thực, đột phá, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các nữ tài xế công nghệ chuyển đổi sang xe điện”, bà Trang nói.

Theo Giám đốc đối ngoại Grab, mục tiêu của dự án hoàn toàn phù hợp với định hướng của Grab tại Việt Nam. Không chỉ cam kết chuyển đổi xanh, nền tảng còn hướng tới tạo ra những điều kiện tốt nhất cho phụ nữ khi họ trở thành tài xế công nghệ.

Bà Trần Thanh Thuỷ - Phó Tổng Giám đốc Vận hành Hai bánh và Giao hàng Toàn cầu Green SM chia sẻ, với kinh nghiệm của GSM trong 3 năm qua, công ty hiểu rằng việc chuyển đổi sang các phương tiện xanh chỉ có ý nghĩa khi đồng thời tạo ra thu nhập bền vững cho tài xế và đặc biệt là phụ nữ.

“Với chúng tôi, thành công khi tham gia chương trình này sẽ không chỉ đo lường được bằng số lượng phương tiện, tăng trưởng, mà còn là việc ngày càng có nhiều chị em phụ nữ được tham gia vào lĩnh vực này. Từ đó, tạo ra thu nhập và trực tiếp hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi xanh”, bà Thuỷ nói.

Bên phía đối tác tổ chức tín dụng, ông Park Jeong Song - Giám đốc Nhóm Kinh doanh, Công ty Tài chính Shinhan cũng khẳng định, những người phụ nữ đang góp phần vận hành nền kinh tế di chuyển của Việt Nam đã phải thường xuyên đứng ngoài hệ thống tài chính. Vì vậy, chương trình này mang đến cho họ một công cụ phù hợp để chủ động tạo ra thu nhập, xây dựng lịch sử tín dụng và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh.