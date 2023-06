Công ty Mỹ sắp sáp nhập VinFast sẽ chuyển từ sàn NYSE sang NYSE American

Black Spade Acquisition Co. (Black Space) - công ty SPAC sắp sáp nhập với VinFast vừa gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ cho biết công ty này sẽ chuyển cổ phiếu phổ thông loại A và chứng quyền từ sàn New York Stock Exchange (sàn giao dịch chứng khoán New York - NYSE) sang sàn NYSE American, có hiệu lực từ ngày 21/6/2023. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch dưới các mã hiện tại là “BSAQU”, “BSAQ” và “BSAQWS” cho các đơn vị của mình, cổ phiếu phổ thông Loại A và chứng quyền tương ứng khi mở giao dịch trên NYSE American. Công ty sẽ tiếp tục giao dịch trên sàn NYSE cho đến khi kết thúc giao dịch vào ngày 20/6/2023, sau đó Black Spade Acquisition Co. sẽ bị hủy niêm yết khỏi NYSE. Trước đó, vào tháng 5, VinFast và Black Spade đã công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp. Sau giao dịch, VinFast có mức định giá hơn 23 tỷ USD và tiếp tục kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Mới đây, VinFast cho biết sẽ hoàn tất việc sáp nhập với công ty SPAC Black Spade Acquisition Co (“Black Spade”) trong thời gian tới. Black Spade hiện đang xin gia hạn thời gian hoạt động thêm 1 năm từ 20/7/2023 sang 20/7/2024. NYSE American với tiền thân là sàn giao dịch chứng khoán Mỹ (AMEX), là một sàn giao dịch chứng khoán nằm ở thành phố New York) trước khi được mua lại vào năm 2008. So với NYSE và Nasdaq, NYSE American giao dịch với khối lượng nhỏ hơn nhiều. Theo Investopedia, năm 2008, AMEX được NYSE Euronext mua lại , tên được đổi thành NYSE American và trở thành một trong số các sàn giao dịch thuộc sở hữu của NYSE. NYSE American là một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ. Nó đã từng là đối thủ cạnh tranh chính của Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trước khi bị thay thế bởi Nasdaq. NYSE American giao dịch chủ yếu các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ và các công cụ phái sinh. Theo tuyên bố trên website, NYSE American là một sàn giao dịch được thiết kế cho các công ty đang phát triển. Để đảm bảo tính thanh khoản của thị trường, NYSE American cung cấp các nhà tạo lập thị trường được chỉ định điện tử. Nhà tạo lập thị trường là những cá nhân hoặc công ty sẵn sàng mua và bán một chứng khoán cụ thể khi cần thiết trong suốt phiên giao dịch. Các nhà tạo lập thị trường được chỉ định này có nghĩa vụ báo giá cho các công ty cụ thể được niêm yết tại NYSE của Mỹ. Đổi lại việc tạo thị trường cho chứng khoán, các nhà tạo lập thị trường kiếm tiền thông qua chênh lệch giá mua-giá bán và từ các khoản phí và hoa hồng. Mặc dù, NYSE American là một sàn giao dịch có khối lượng nhỏ hơn chuyên niêm yết các công ty nhỏ hơn, song việc sử dụng các nhà tạo lập thị trường cho phép nó duy trì tính thanh khoản và một thị trường có trật tự.

