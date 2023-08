Vinfast lên sàn ở Mỹ, số liệu này có thể phản ánh "vận may" của hãng xe Việt: 20 cổ phiếu xe điện dự kiến tăng ít nhất 38%, trở lại “đường đua” sau một năm ảm đạm

Năm nay là một năm đáng chú ý đối với cổ phiếu gắn liền với xe điện và xe tự lái. Giá cổ phiếu tăng vọt sau một năm 2022 ảm đạm.

Ba quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nắm giữ cổ phiếu trong lĩnh vực sản xuất xe điện, các ngành liên quan và ứng dụng phương tiện tự lái sẽ là cơ sở cung cấp một danh sách dữ liệu chứng khoán được sàng lọc.

Trước tiên, để thể hiện hiệu suất của lĩnh vực này ấn tượng ra sao, bạn có thể xem biểu đồ đường trong vòng 5 năm trở lại đây của 3 quỹ ETF, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq Composite.

Xuyên suốt năm 2022, 3 quỹ ETF liên quan đến xe điện đã giảm từ 34% đến 39%, với cổ tức được tái đầu tư. Tại thời điểm này, Market Watch đã công bố dữ liệu về tỷ lệ nắm giữa của 3 quỹ ETF để cho biết cổ phiếu nào được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ tăng nhiều nhất trong năm 2023.

Ba quỹ ETF hiện có mức tăng từ 12% đến 24% trong năm 2023. Trong số các cổ phiếu liên quan đến xe điện được các nhà phân tích ưa chuộng vào tháng 12, giá cổ phiếu của Li Auto Inc. đã tăng hơn gấp đôi trong năm ngoái. Trong khi đó, Xpeng Inc. tăng 80%, Nio Inc. tăng 42%, riêng Tesla Inc. tuy không nằm trong danh sách nhưng đã ghi nhận mức tăng gấp đôi.

Cổ phiếu của Rivian Automotive Inc. cũng không lọt vào danh sách yêu thích của các nhà phân tích. Giá cổ phiếu của hãng này đã tăng 34% trong năm 2022. Mới đây, hãng đã nâng mục tiêu sản xuất lên 4%, tương đương 52.000 xe trong năm nay. Trong quý 2, sản lượng xe của Rivian tăng liên tục 49%, trong khi lượng xe giao tăng 59%.

Vì vậy, giờ là lúc để xem xét danh sách chọn lọc cổ phiếu mới liên quan đến lĩnh vực xe điện, bắt đầu từ 3 quỹ ETF:

Thứ nhất, quỹ ETF tập trung vào xe điện là Global X Autonomous & Electric Vehicle ETF (DRIV) quản lý khối tài sản 842 triệu USD. Quỹ này nắm giữ 75 cổ phiếu để theo dõi chỉ số của các công ty có liên quan đến phát triển và sản xuất hệ thống tự lái hoặc xe điện.

Về mặt địa lý, quỹ tập trung 57% vào chứng khoán Mỹ, 11% ở Nhật Bản, 4,5% ở Canada và 4% ở Trung Quốc. DRIV có trọng số được điều chỉnh theo vốn hoá thị trường. Quỹ này tập trung nhiều vào các công ty công nghệ lớn và nhà sản xuất xe ô tô. Cổ phiếu loại A mà quỹ sở hữu nhiều nhất là của Alphabet Inc.,chiếm 3,3% danh mục đầu tư, tiếp theo là Nvidia Corp. với mức 3% và Apple dưới 3%.

Thứ hai là quỹ 458 triệu USD iShares Self-Driving EV & Tech ETF (IDRV) nắm giữ 53 cổ phiếu. Quỹ này theo dõi một chỉ số đánh giá cổ phiếu toàn cầu trong ngành công nghiệp xe điện và xe tự lái. Các công ty ở Mỹ chiếm 37% quỹ, ở Hàn Quốc chiếm 12%. Và nếu DRIV không giới hạn về nơi niêm yết cổ phiếu, quỹ sẽ tiếp xúc nhiều hơn với các công ty Trung Quốc, nơi vốn đã chiếm 16% danh mục đầu tư.

Khoản nắm giữ lớn nhất của IDRV là Xpeng với 7,7% danh mục đầu tư. Kế đó là Rivian ở mức 6% và Li Auto ở mức 5,3%. Danh mục đầu tư được tái thiết lập hàng năm và tái cân bằng sau 2 năm. Tỷ lệ nắm giữ cá nhân được giới hạn ở mức 4%.

Thứ ba là quỹ KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) trị giá 185 triệu USD và nắm giữ cổ phiếu của 61 công ty. Nó tạo thành một chỉ số bao gồm các công ty liên quan đến phát triển và sản xuất xe điện, đồng thời tiếp xúc với các công ty khai thác lithium và công nghệ pin nhiên liệu.

Khoản nắm giữ lớn nhất của quỹ này là Tesla với 4,9% danh mục đầu tư, tiếp theo là công ty sản xuất phụ tùng ô tô Aptiv. Công ty này nằm trong danh mục đầu tư của cả 3 quỹ ETF.

Dữ liệu từ 3 quỹ này sẽ tập trung vào ý kiến của các chuyên gia và dự báo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiện cho đến năm 2025

Tổng cộng 3 quỹ ETF này nắm giữ 144 cổ phiếu. Ngoài Aptive, cả ba quỹ còn đầu tư vào Tesla, Lucid Group Inc. và LG Energy Solution Ltd..

Dưới đây là danh sách 20 cổ phiếu có ít nhất 75% tỷ lệ mua và có tiềm năng tăng giá trong 12 tháng tới. Danh sách này được tổng hợp dựa trên ý kiến do FactSet thăm dò.

Những tín hiệu tích cực với cổ phiếu các doanh nghiệp xe điện lại càng thu hút sự chú ý trong bối cảnh Vinfast, hãng xe điện Việt Nam, được chính thức niêm yết trên Nasdaq. Trong phiên giao dịch trước giờ, cổ phiếu doanh nghiệp xe điện của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có lúc tăng tới 166%.

Theo Market Watch