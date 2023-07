VinFast VF 9 Plus thêm trần kim loại giá từ 1,563 tỷ, khách tiên phong đặt trước hết nỗi lo nắng nóng

Theo một số tư vấn bán hàng, từ giữa tháng 7, VinFast đã bổ sung tùy chọn trần kim loại cho VF 9 phiên bản Plus, thay vì mặc định sử dụng trần kính toàn cảnh như trước đây. Giá bán khởi điểm VF 9 Plus 7 chỗ trần kim loại và VF 9 Plus 6 chỗ trần kim loại lần lượt 1,563 tỷ đồng và 1,595 tỷ đồng.

So với tùy chọn trần kính, khách hàng tiên phong nếu chọn trần kim loại sẽ tiết kiệm được số tiền 9 triệu đồng và 29 triệu đồng với khách hàng thông thường. Việc cung cấp thêm tùy chọn trần kim loại giúp VinFast VF 9 Plus phù hợp hơn khi sử dụng tại Việt Nam, nơi có khí hậu thường xuyên nắng nóng.

VF 9 là mẫu ô tô điện đầu bảng của VinFast. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.118 x 2.254 x 1.696 mm, chiều dài cơ sở 3.150 mm và khoảng sáng gầm 197 mm. Cả hai phiên bản dùng chung động cơ điện, gồm hai mô-tơ 150 kW gắn ở cầu trước và cầu sau, cung cấp công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm. Tầm vận hành tối đa 438 km (bản Eco) và 423 km (bản Plus) cho một lần sạc đầy.

Bản Plus đi kèm bộ mâm 5 chấu kích thước 21 inch hoàn thiện 2 tông màu. Đèn pha LED ma trận, có thể điều chỉnh tự động. Xe được trang bị hệ thống đèn ngoại thất có hiệu ứng "chạy" giống các mẫu xe Audi hay Lexus đời mới. Đây cũng tính năng không có mặt trên VF 5, VF e34 hay VF 8. Phần đầu có bố trí hai khe gió thông lên nắp capo, giúp tối ưu tính khí động học.

Trong cabin xe có màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch, tích hợp toàn bộ các tính năng như chỉnh gương, tốc độ, bật/tắt đèn, chế độ lái, điều hòa, hệ thống giải trí,... Phiên bản Plus 6 chỗ ngồi trang bị hàng ghế trước và sau đều có khả năng chỉnh điện đa hướng, tích hợp sưởi/làm mát và mát-xa điều chỉnh qua màn hình riêng ở hàng ghế sau.

Công nghệ an toàn đầy đủ với hệ thống 11 túi khí, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, trợ lái trên cao tốc, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát đi giữa làn, ga tự động thông minh, nhận diện biển báo, cảnh báo va chạm trước sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa,...