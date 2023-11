Masterise, Sunshine Group, Novaland, Vingroup, Sun Group...họp "nóng" với NHNN và Bộ Xây dựng

Sáng nay (ngày 13/11/2023), NHNN Việt Nam đã phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đồng chủ trì.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện các bộ gồm Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. Các vụ, cục thuộc NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Tổng giám đốc của 14 tổ chức tín dụng có trụ sở tại Hà Nội (có dư nợ tín dụng bất động sản trên 20.000 tỷ đồng)....

Đáng chú ý, Hội nghị có sự tham gia của các hiệp hội bất động sản và 26 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với nhiều cái tên lớn như Vingroup, Becamex, Novaland, Him Lam, Sun Group, Masterise, BĐS Toàn Cầu, Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Hưng Thịnh IMG...





Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản đang khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn dù Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành nhưng doanh nghiệp bất động vẫn vẫn khó khăn trước các khoản vay lãi cao. Bởi các doanh nghiệp bất động sản không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn do sức khỏe của các đối tượng này vốn đã suy yếu từ lâu cùng với các khó khăn của thị trường.

Một nhóm các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận được với nguồn vốn, đủ khả năng để hấp thụ nguồn vốn lại đang bị vướng mắc về pháp lý. Một nhóm các doanh nghiệp đã sẵn sàng để tiếp cận với nguồn vốn lại gặp khó khăn do khó hấp thụ vì lãi suất vẫn đang ở ngưỡng cao so với khả năng chịu đựng của doanh nghiệp. Một nhóm các doanh nghiệp còn lại thậm chí chưa đủ điều kiện để có thể vượt qua vòng thẩm định hồ sơ để tiếp cận nguồn vốn do vẫn còn tồn nhiều khoản nợ đọng trước đó, có nguy cơ gây rủi ro cho ngân hàng.

Khảo sát của VARS với hơn 500 doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dịch vụ bất động sản mới đây cho thấy, nguồn vốn vẫn là khó khăn dai dẳng, đeo bám nhiều doanh nghiệp bất động sản. Với hơn 70% doanh nghiệp cho biết, các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn chưa thực sự phát huy tác động tới doanh nghiệp.

Mới đây, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương đã nỗ lực vào cuộc, phối hợp thực hiện đồng bộ các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là các khó khăn vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn.

Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản. Có giải pháp phù hợp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất....