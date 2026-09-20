Sáng ngày 20/09/2026, tại TP.HCM, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ tại Siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise. Với sự đồng hành chiến lược của Cleveland Clinic - một trong những hệ thống y tế hàn lâm hàng đầu thế giới, Vinmec Cần Giờ được định vị trở thành điểm đến du lịch y tế kết hợp điều trị chuyên sâu, phục hồi sức khỏe và nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu châu lục.

Vinmec Cần Giờ dự kiến khai trương vào tháng 12/2027, trên tổng diện tích 7.4 ha, quy mô 500 giường bệnh, công suất phục vụ khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm.

Để trở thành thành viên của mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, ngay từ giai đoạn khởi tạo dự án, Vinmec Cần Giờ đã tiến hành hợp tác chuyên sâu và toàn diện với Cleveland Clinic nhằm định hình mô hình tổ chức và vận hành bệnh viện theo chuẩn hàng đầu quốc tế. Hai bên đã nghiên cứu, chọn lọc và thống nhất điều chỉnh để đảm bảo tối ưu từ khâu quy hoạch không gian khám chữa bệnh, luồng di chuyển, xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn đến đào tạo nhân lực, quản trị vận hành. Các hệ tiêu chuẩn, tri thức và kinh nghiệm từ 23 bệnh viện và hơn 300 cơ sở của Cleveland Clinic trên toàn cầu cũng được chắt lọc và điều chỉnh phù hợp với Vinmec Cần Giờ ngay từ các nền tảng đầu tiên.

Về chuyên môn, Vinmec Cần Giờ sẽ ưu tiên phát triển hệ thống chuyên khoa đa dạng về Sản - Nhi; Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao - Phục hồi chức năng; Hồi sức cấp cứu; Lão khoa; Y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động (Wellness). Trong đó, Tim mạch và Ung bướu là hai chuyên khoa mũi nhọn, được định hướng phát triển thành các Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence), vận hành theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa và tiếp cận kinh nghiệm xử lý ca bệnh phức tạp từ Cleveland Clinic.

Song song với điều trị chuyên sâu, Vinmec Cần Giờ sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng y học trường thọ, đưa những thành tựu nghiên cứu về lão hóa vào thực hành lâm sàng nhằm phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp phù hợp, kéo dài số năm sống khỏe mạnh và nâng cao chất lượng sống.

Chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh cũng được hai bên thống nhất được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn của Cleveland Clinic từ quy trình lâm sàng, sử dụng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn đến trải nghiệm người bệnh. Bệnh viện đồng thời đặt mục tiêu đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International) - tiêu chuẩn quốc tế uy tín về chất lượng và an toàn y tế.

Về cơ sở vật chất, Vinmec Cần Giờ được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến và đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như: tim mạch, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật và hồi sức. Không gian lâm sàng, từ phòng khám, phòng mổ, khu hồi sức đến khu đánh giá chức năng và phục hồi đều được thiết kế tối ưu theo tư vấn của Cleveland Clinic.

Về đội ngũ nhân lực, Vinmec Cần Giờ quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Khi bệnh viện đi vào hoạt động, Vinmec Cần Giờ sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của mạng lưới chuyên gia Cleveland Clinic thông qua các chương trình đào tạo, cập nhật thực hành y khoa tiên tiến và tham vấn đối với những trường hợp bệnh lý phức tạp, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết: "Vinmec Cần Giờ là dự án chiến lược trong hành trình mở rộng năng lực chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của chúng tôi. Với sự đồng hành của Cleveland Clinic và lợi thế kết nối từ mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, chúng tôi hướng tới xây dựng một trung tâm y tế đạt chuẩn quốc tế, không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu trong nước mà còn từng bước trở thành điểm đến của du lịch y tế khu vực, góp phần đưa y tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với các chuẩn mực hàng đầu thế giới."

TS.BS Tommaso Falcone, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách thị trường quốc tế và các thị trường mới của Cleveland Clinic chia sẻ: "Cleveland Clinic vinh dự tiếp tục đồng hành cùng Vingroup và Hệ thống Y tế Vinmec trong quá trình phát triển Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ. Trong khuôn khổ hợp tác, Cleveland Clinic đóng vai trò tư vấn chiến lược, chia sẻ mô hình chăm sóc và hỗ trợ Vinmec phát triển chuyên môn lâm sàng, quy hoạch vận hành, đào tạo và phát triển nhân lực. Hai bên cùng hướng tới nâng cao chất lượng điều trị, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời hỗ trợ Vinmec trong việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới tại Việt Nam."

Trước Vinmec Cần Giờ, Vinmec Times City (năm 2023) và Vinmec Central Park (năm 2025) là hai cơ sở tiên phong trong Hệ thống Y tế Vinmec đã hợp tác chiến lược và chính thức gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu. Việc các bệnh viện liên tiếp đạt chuẩn thành viên của hệ thống y tế hàng đầu nước Mỹ không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn vượt trội và tiêu chuẩn an toàn người bệnh khắt khe, mà còn đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trên hành trình đưa dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Sau khi đi vào hoạt động, Vinmec Cần Giờ sẽ cung cấp chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện từ y tế dự phòng, tầm soát và phát hiện sớm đến điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng và theo dõi dài hạn. Đặc biệt, với lợi thế là thành viên của mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, Bệnh viện cũng đặt mục tiêu mở rộng phục vụ người bệnh quốc tế thông qua mô hình kết hợp điều trị, phục hồi sức khỏe, chăm sóc chủ động và nghỉ dưỡng.