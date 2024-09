Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6

Dự báo, trên đất liền, đêm 22 và ngày 23/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 22 đến đêm 23/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hoá phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội: từ đêm 22 đến đêm 23/9, trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 21-23 độ.

Trên biển, từ đêm 22/9 đến sáng ngày 23/9, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Cảnh báo từ đêm 22/9 đến ngày 23/9, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 130mm; từ đêm 22/9 đến đêm 23/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.