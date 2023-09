Vịnh Hạ Long xuất hiện trong bom tấn hậu tận thế của Hollywood

Văn hóa và bối cảnh châu Á nói chung hay Đông Nam Á nói riêng ngày càng được các nhà làm phim Hollywood chú ý đến. Sau thành công của Crazy Rich Asians (2018), Raya and the Last Dragon (2021), Turning Red (2022) hay Everything Everywhere All at Once, The Creator (Tựa Việt: Kẻ Kiến Tạo) là bộ phim tiếp theo khai thác những yếu tố đến từ vùng đất này. Trong đó, Việt Nam đóng vai trò không hề nhỏ.

Theo tiết lộ từ đạo diễn Gareth Edwards, đoàn làm phim The Creator đã đến Việt Nam để quay những cánh đồng lúa, ruộng bậc thang và chiêm ngưỡng vách núi đá vôi tuyệt đẹp ở Vịnh Hạ Long.

Những cánh đồng lúa, ruộng bậc thang và vách núi đá vôi tuyệt đẹp ở Vịnh Hạ Long xuất hiện trong bom tấn The Creator (Kẻ kiến tạo).

Ngoài Việt Nam, ê-kíp sản xuất còn đặt chân đến 80 địa điểm ở 7 quốc gia khác, bao gồm Thái Lan, Campuchia, Nepal, Nhật Bản, Indonesia, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ nhằm đạt được sự chân thực tối đa cho tác phẩm. Các nhà làm phim đã cố gắng tưởng tượng một cách trực quan những nơi ấy sẽ ra sao sau 30 hoặc 40 năm nữa khi A.I trỗi dậy trở thành một thế lực đáng gờm, và tái hiện điều đó trên màn ảnh.



Ê-kíp sản xuất đã di chuyển hơn 16.000 km đến 80 địa điểm khác nhau ở 8 quốc gia, bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Nepal, Nhật Bản, Indonesia, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Về nguồn cảm hứng xây dựng thế giới hậu tận thế gây ra bởi xung đột giữa loài người và A.I trong The Creator, đạo diễn Gareth Edwards cho biết anh đã dựa trên chất liệu từ bộ phim kinh điển về chiến tranh Việt Nam Apocalypse Now của Francis Ford Coppola và cuốn tiểu thuyết The Hero with a Thousand Faces của Joseph Campbell để hoàn thành bộ phim giàu tham vọng này.



Ra mắt trong thời điểm nhạy cảm khi A.I bùng nổ mạnh mẽ và đang trở thành đề tài gây tranh cãi giữa giới sáng tạo, nghệ thuật với các công ty công nghệ. The Creator đã vẽ ra một bức tranh xám xịt trong tương lai khi A.I đã phát triển đến đỉnh cao và đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của loài người.

Trong khi các chính phủ phương Tây chọn cách cấm A.I thì nhiều quốc gia châu Á lại đoàn kết và phát triển đến mức người máy không khác gì con người và có những quyền bình đẳng riêng. Từ đó dẫn đến một cuộc xung đột khác giữa hai luồng quan điểm trái ngược giữa Mỹ và châu Á.

Nhân vật chính của The Creator là Joshua (John David Washington) - một người lính Mỹ hoạt động bí mật ở châu Á. Anh bị chia cách khỏi cô vợ Maya (Gemma Chan) trong một cuộc tấn công. Nghĩ rằng cô đã chết, Joshua quay trở lại Mỹ và suy sụp tinh thần. Nhưng 5 năm sau, anh được quân đội yêu cầu quay trở lại vì biết tin A.I đã tạo ra một vũ khí có thể đảo chiều cuộc chiến. Joshua được lệnh tiêu diệt món vũ khí và được tiết lộ tin Maya vẫn còn sống.

Sau thành công với Tenet, tài tử John David Washington tiếp tục đảm nhận một vai diễn đầy thách thức trong The Creator.

Ngôi sao gốc Á Gemma Chan vào vai Maya - vợ của nhân vật chính Joshua (John David Washington).

Chàng quân nhân còn phát hiện ra vũ khí này là bé gái 6 tuổi tên Alphie (Madeleine Yuna Voyles). Từ đây, Joshua bắt đầu đặt câu hỏi về A.I, nhân tính hay ranh giới giữa đúng và sai. Với bối cảnh chính diễn ra ở châu Á, phim quy tụ nhiều gương mặt diễn viên quen thuộc như Ken Watanabe, Gemma Chan, Ngô Thanh Vân…



Ngô Thanh Vân hứa hẹn mang đến một nhân vật đầy thú vị trong phim.

The Creator hứa hẹn không chỉ là cuộc chiến tàn khốc, chìm ngập trong hành động, cháy nổ mà còn có tính chiêm nghiệm, đem đến những góc nhìn đa chiều, khách quan và công bằng về sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo.



Mối quan hệ giữa người máy và loài người là chủ đề không bao giờ cũ trong dòng chảy điện ảnh. 6 năm trước, Blade Runner 2049 với những chiêm nghiệm sâu sắc về sự khác biệt giữa con người và người nhân bản đã được ghi danh vào hàng ngũ tác phẩm kinh điển. Liệu lần này The Creator có thể tiếp bước bậc tiền bối?

The Creator (Kẻ kiến tạo) được khởi chiếu tại rạp vào ngày 29/9.