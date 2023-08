Vĩnh Hoàn (VHC) sắp phát hành 3,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn 86% thị giá

CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc phát hành hơn 3,6 triệu cổ phiếu, tương đương 2% số cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 86% so với thị giá cổ phiếu VHC đóng cửa phiên 17/8 (73.000 đồng/cp). Nhưvậy, người lao động của Vĩnh Hoàn sẽ chỉ phải chi 36 tỷ đồng để mua lô cổ phiếu có giá trị thị trường lên đến hơn 260 tỷ đồng.

Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Bắt đầu hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày phát hành ESOP), các cổ phiếu sẽ được chuyển nhượng với các tỷ lệ tương ứng theo quy định của công ty, như sau:

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 và trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận. Nếu cổ phiếu không bán hết sẽ được chào bán lại cho các cán bộ công nhân viên khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP.

Về kết quả kinh doanh tháng 7/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 865 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng nhẹ 2% so với tháng 6 trước đó. Nguyên nhân khiến doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do doanh thu của mảng cá tra giảm 17% xuống 394 tỷ đồng.

Trong cơ cấu, thị trường nội địa đóng góp 201 tỷ đồng doanh thu, vượt qua Mỹ để trở thành thị trường tiêu thụ chính của Vĩnh Hoàn trong bối cảnh sức tiêu dùng tại Mỹ đang ở mức thấp trong nhiều tháng. Thị trường Trung Quốc, châu Âu tăng trưởng trở lại với mức tăng lần lượt 13% và 22% so với cùng kỳ. Các thị trường khác cũng khởi sắc hơn.