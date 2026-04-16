Vĩnh Long có khu kinh tế biển hơn 39.000ha

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa công bố quyết định của Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Định An đến năm 2040. Theo đó, khu kinh tế này có diện tích mở rộng hơn 39.000ha, có thể mở rộng thêm thông qua lấn biển và xung quanh.

Trung tâm nhiệt điện tại Định An hiện nay.

Khu kinh tế Định An tích hợp các chức năng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, đô thị ven biển và nông - lâm - ngư nghiệp gắn với năng lượng tái tạo . Toàn khu được chia làm 6 phân khu chức năng, như kinh tế biển, trung tâm năng lượng, đô thị - du lịch, công nghiệp - dịch vụ...

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết, Thủ tướng thông qua điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Định An là cơ sở để tỉnh cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế biển. Xây dựng Định An thành động lực tăng trưởng quan trọng thời gian tới.

Ông Thiện yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở ngành, địa phương sớm triển khai các bước tiếp theo, rõ trách nhiệm, thời gian, kết quả để quy hoạch được thực thi.

Sơ đồ quy hoạch KKT Định An.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất trong quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, quy hoạch đô thị, dân cư, dịch vụ... để thu hút nhà đầu tư và người lao động về đây.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế Định An được định hướng thành động lực tăng trưởng của tỉnh và cả vùng, hướng tới hình thành khu kinh tế tự do, trên cơ sở mở rộng khu kinh tế hiện có.