Vĩnh Phúc: Khẳng định điểm đến an toàn, hấp dẫn của nhà đầu tư

Trong 11 tháng đầu năm 2022, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 23 dự án FDI mới và 31 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 298,08 triệu USD (cấp mới: 175,04 triệu USD; tăng vốn: 123,04 triệu USD), bằng 32% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 99% kế hoạch năm 2022; đồng thời thu hút 15 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.544,7 tỷ đồng, bằng 77% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 454% so với kế hoạch năm 2022.

Tính đến ngày 15/11/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN của Tỉnh là 446 dự án, bao gồm 97 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 26.558,18 tỷ đồng; 349 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.685,09 triệu USD.