Vĩnh Yên: Dự án chung cư hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng đồng bộ

Quy hoạch đón đầu làn sóng đầu tư quốc tế



Bất chấp khó khăn gây ra bởi dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc nổi lên như một điểm sáng về thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng trị giá hơn 1 tỷ USD chỉ tính riêng trong năm 2021, đưa tỉnh này trở thành địa phương xếp thứ 9 cả nước về tăng trưởng kinh tế. Có được thành quả này là nhờ nỗ lực của chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trong việc cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến hoạt động giao thương, nâng cấp hạ tầng giao thông để làm lực đẩy cho nền kinh tế địa phương cất cánh.

"Trải thảm đỏ" thu hút đầu tư công nghiệp, nhưng Vĩnh Phúc không vì thế mà đánh đổi với chất lượng môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân. Song song với phát triển kinh tế, chính quyền tỉnh còn đề ra mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh và đáng sống, bắt đầu với thành phố Vĩnh Yên. Nằm trong khu vực lõi của tỉnh, Vĩnh Yên hội tụ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh,... Về giao thông, thành phố đón nhận làn sóng đầu tư công nhằm nâng cấp, mở rộng hàng loạt tuyến đường như Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, đường nối sân bay Nội Bài đi Vĩnh Phúc,...

Một góc trung tâm thành phố Vĩnh Yên từ trên cao

Những nỗ lực phát triển kinh tế song song với gìn giữ môi trường sống lành mạnh đã biến Vĩnh Yên trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, chuyên gia, người lao động trẻ trong và ngoài nước.



"Đánh thức" thị trường nhà ở chung cư

Làn sóng dịch chuyển nói trên đã tạo ra sức bật cho thị trường nhà ở tại địa phương. Mang tư tưởng cởi mở và thu nhập ổn định, những người trẻ có xu hướng tìm kiếm nơi an cư thuận tiện đi lại, đồng thời có nhiều tiện ích xung quanh để dễ dàng sắp xếp cuộc sống. Căn hộ chung cư được đánh giá là tối ưu nhất cho nhu cầu này. Tại Vĩnh Yên, hiện có khoảng 05 dự án căn hộ chung cư như La Fortuna, An Phú Residences, The City Light, VCI Tower,... Riêng ở phân khúc cao cấp, VCI Tower lại là cái tên nổi bật nhất vì nằm trong khu đô thị VCI Mountain View nên sở hữu vị trí chiến lược và thừa hưởng toàn bộ tiện ích nội khu thấp tầng.

Nội khu thấp tầng của khu đô thị VCI Mountain View

VCI Tower nằm ngay trước vòng xuyến ngã 6 Trần Phú - Quốc lộ 2B trên cửa ngõ đi Tam Đảo, đồng thời cũng giao thoa với các trục đường huyết mạch liên tỉnh và nội thị nên thuận tiện cho mọi nhu cầu di chuyển. Từ vị trí của dự án đến sân bay Nội Bài chỉ mất 35 phút di chuyển, và khoảng hơn 1 tiếng để đến trung tâm thành phố Hà Nội. Gần hơn, các khu công nghiệp và dự án hạ tầng đô thị trọng điểm kể trên cũng chỉ nằm trong phạm vi dưới 10 phút di chuyển từ VCI Tower.



VCI Tower nằm trước vòng xuyến ngã 6, thuận lợi di chuyển đến nhiều nơi

VCI Tower được đánh giá là dự án chung cư tiềm năng với khả năng sinh lời tầm cao, không chỉ vì nội lực sẵn có mà còn nhờ những thời cơ phát triển đáng giá. Ngoài làn sóng đầu tư công nghiệp, các chuyên gia còn cho rằng chiến lược giãn dân từ nội thành Hà Nội ra các vùng ven đô cũng đóng góp thêm động lực tăng trưởng cho thị trường bất động sản Vĩnh Yên. Nằm ở vị trí trung tâm của trung tâm, VCI Tower lại có mức giá cạnh tranh trong khoảng 19 - 23 triệu đồng/m2 nên căn hộ 01 phòng ngủ với diện tích 47,5 m2 có giá trên dưới 1 tỷ đồng. Mức này được đánh giá là hợp lý, vừa sức cho người trẻ. Anh Vũ Quốc Minh, một nhà đầu tư bất động sản cho biết: "Thị trường nhà ở chung cư ở Vĩnh Yên mới chỉ nhộn nhịp trong vài năm trở lại đây. Nhìn vào những biến chuyển kinh tế - xã hội, có thể dễ dàng thấy trong thời gian tới, nhu cầu thuê và mua căn hộ sẽ tăng lên rất cao, trong khi nguồn cung - nhất là ở phân khúc cao cấp lại chưa có nhiều. Là dự án hiếm hoi trong phân khúc này nên mức giá cho thuê của VCI Tower sẽ đạt mức 8 - 10 triệu/ tháng, cao hơn mặt bằng chung ở Vĩnh Yên. Với mức đầu tư ban đầu dễ chịu, tôi cho rằng đây là lựa chọn an toàn để gia tăng giá trị tài sản một cách bền vững."

