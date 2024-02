Vinhomes đã gom hơn 18.000ha đất, đủ để triển khai dự án trong vòng 30 năm tới

Theo báo cáo về Vinhomes của Công ty Chứng khoán Shinhan (Shinhan Securities) công bố mới đây, Vinhomes hiện đang sở hữu quỹ đất lên đến 18.152 ha – lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp Bất động sản khác. Tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, doanh nghiệp đã gia tăng quỹ đất thêm hơn 1.807 ha nhờ được chấp thuận đầu tư tại một số dự án.

Cụ thể, các dự án của Vinhomes mới được chấp thuận đầu tư bao gồm: Khu đô thị mới Dương Kinh – Kiến Thụy (241 ha); Khu đô thị Hậu Nghĩa – Đức Hòa – Long An (197 ha); Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh – Khánh Hòa (1.254 ha); Nhà ở xã hội Cam Nghĩa – Khánh Hòa (88ha); Nhà ở xã hội Đình Vũ – Cát Hải – Hải Phòng (27 ha).

Đồng thời, Vinhomes vẫn đang tích cực tìm kiếm thêm các dự án tiềm năng để đảm bảo quỹ đất phát triển trong tương lai. Với quỹ đất 18.152 ha như hiện tại, Vinhomes đã có đủ dự án để triển khai cho hơn 30 năm tới.

Đơn vị này đánh giá, quỹ đất của Vinhomes không chỉ lớn, mà còn chất lượng. Nếu tính riêng tại Hà Nội và TPHCM, nơi có tốc độ tăng trưởng dân số và tỷ lệ đô thị hóa nhanh trong khi quỹ đất nội đô đang dần khan hiếm, Vinhomes có đến 5,.489 ha quỹ đất tại đây.

Tại Hà Nội, các dự án tiêu biểu sẽ triển khai của Vinhomes như Vinhomes Cổ Loa, Vinhomes Wonder Park đều có vị trí tương đối gần, đồng thời được kết nối hệ thống giao thông tiện lợi, nên thời gian di chuyển đến quận trung tâm chỉ khoảng 15 đến 40 phút.

Tương tự, tại TPHCM, dự án trọng điểm của Vinhomes trong tương lai là Vinhomes Long Beach Cần Giờ, dự án này có thể coi là đón đầu xu hướng dài hạn của thị trường bất động sản khi nhiều dự án cơ sở hạ tầng sẽ được đầu tư trong tương lai điển hình là cầu Cần Giờ với vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng nhằm kết nối huyện Cần Giờ - nơi được quy hoạch là vị thế trung tâm vùng vịnh phía nam.

Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng 2 năm nay, Vinhomes tiếp tục nhắm tới một dự án tại Long An. Cụ thể, theo kết quả mở hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc (Long An) do Sở Kế hoạch Đầu tư Long An công bố, liên danh CTCP Vinhomes - CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích khoảng 1.090 ha, quy mô dân số khoảng 89.960 người. Tại đây sẽ có các sản phẩm nhà ở thương mại dưới hình thức xây dựng nhà ở theo tiêu chuẩn bàn giao thô (trong đó, khoảng 7.050 căn nhà ở liền kề, khoảng 8.194 căn nhà ở biệt thự); nhà ở xã hội khoảng 13.440 căn hộ chung cư; nhà ở tái định cư là khoảng 2.370 căn nhà ở thấp tầng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện 7 năm (kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư). Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 80.000 tỷ đồng, chi phí mặt bằng là 10.678 tỷ đồng.