Vinhomes góp vốn hơn 11.100 tỷ đồng thành lập 3 công ty con tại Hưng Yên

Nghị quyết số 16 của HĐQT Vinhomes ( HoSE: VHM ) thông qua việc góp vốn thành lập 3 công ty con tại tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn điều lệ góp hơn 11.100 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của cả 3 công ty là kinh doanh bất động sản và tỷ lệ vốn góp của Vinhomes vào 3 công ty là 99,99%.



Đơn vị đầu tiên là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Đại Dương Xanh với vốn điều lệ hơn 2.340 tỷ đồng có trụ sở tại khu đô thị Đại An; đơn vị thứ hai là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng với vốn điều lệ gần 5.260 tỷ đồng có trụ sở chính tại dự án khu đô thị Dream City; và đơn vị cuối cùng là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh với vốn điều lệ hơn 3.500 tỷ đồng.

Theo danh sách trong báo cáo tài chính quý II, nhà phát triển bất động sản này hiện có 15 công ty con đặt trụ sở tại Hà Nội, 8 công ty con tại TP HCM, 6 công ty con tại Yên Bái, 2 công ty con tại Đà Nẵng và 1 công ty con tại Hưng Yên. Như vậy, với thông báo mới nhất này, số lượng công ty con tại Hưng Yên đã được nâng lên thành 4.

Tại Hưng Yên, Vinhomes đang triển khai dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Đại An. Trong đó, Khu đô thị Đại An có diện tích gần 294 ha tại xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Còn Vinhomes Ocean Park 2 tại xã Long Hưng, Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, diện tích 486 ha.

Vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Vinhomes đã mở bán Vinhomes Ocean Park 2 và thu được 2 tỷ USD từ khách hàng giúp đơn vị này có dòng tiền kinh doanh kỷ lục trong quý II. Công ty có doanh số chưa ghi nhận 129.000 tỷ đồng, tăng 127% so với quý I. Thời điểm bàn giao dự kiến là quý I/2023. Theo quy định, doanh thu từ dự án Vinhomes Ocean Park 2 sẽ được hạch toán trong quý I năm sau.