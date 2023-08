Vinhomes ra mắt đô thị cửa khẩu tiên phong tại Móng Cái

Vinhomes Golden Avenue có tổng diện tích 116ha, tọa lạc tại vị trí đắt giá ở điểm cuối của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, trên trục giao thương chính của cửa khẩu Bắc Luân 2 tại phường Hải Hoà – TP Móng Cái. Vị trí đắt giá khiến Vinhomes Golden Avenue kết nối dễ dàng với Quảng Ninh, Hải Phòng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thông qua tuyến cao tốc đẹp nhất Việt Nam cũng như cửa khẩu giao thương sầm uất Bắc Luân 2.

Trong bối cảnh Móng Cái nắm giữ những lợi thế kết nối cả đường bộ, đường thuỷ và đường hàng không để trở thành cửa ngõ giao thương và du lịch quan trọng, Vinhomes Golden Avenue được được kiến tạo theo mô hình đô thị cửa khẩu tiên phong tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, kinh doanh, nghỉ dưỡng và mua sắm cho công dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế giáp biên.

Tính quốc tế hóa của Vinhomes Golden Avenue thể hiện qua các phân khu theo phong cách các đô thị thời thượng nhất thế giới như New York, Paris, Tokyo. Trong đó, nổi bật là các công trình điểm nhấn rực rỡ ngày đêm tại "Little Shanghai" – mô phỏng China Town tại phân khu New York.



Bên cạnh các loại hình bất động sản phục vụ kinh doanh như shophouse, villa shop, thương mại dịch vụ… tại Vinhomes Golden Avenue còn có nhiều sản phẩm thấp tầng để ở như biệt thự đơn lập, song lập, liền kề với hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" đặc trưng của Vinhomes như bể bơi phong cách resort, hệ thống sân thể thao đa dạng, sân gym ngoài trời cùng các cung đường dạo bộ, vườn hoa, sân chơi…. Trong tương lai, dự án sẽ có thêm phòng khám quốc tế Vinmec cùng 2 trường trường mầm non và trường phổ thông có nhiều cấp học, mang đến lựa chọn đẳng cấp cho cư dân Vinhomes Golden Avenue và người dân Móng Cái.

Hệ thống cảnh quan xanh và tiện ích đẳng cấp làm nên uy tín và thương hiệu của Vinhomes tiên phong tại Móng Cái sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, dịch vụ hoàn hảo.

Cùng với hệ thống tiện ích là các quy chuẩn vận hành, an ninh đa lớp đảm bảo an toàn 24/7 và môi trường sống hạnh phúc cho cư dân cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm được đào tạo bài bản theo chuẩn Vinhomes.



Hiện tại Vinhomes Golden Avenue đang được chủ đầu tư áp dụng "Chính sách bán hàng tiên phong" dành cho những khách hàng đầu tiên. Theo đó, chỉ từ 1,3 tỷ đồng trở lên, khách hàng đã có thể sở hữu căn nhà phố đẳng cấp tại khu đô thị cửa khẩu quốc tế tiên phong tại Việt Nam, cùng các gói hoàn thiện nội thất trị giá 2%, gói hỗ trợ khách thuê trị giá 1%, và ưu đãi hỗ trợ khách thuê voucher 10 triệu đồng/tháng/căn.

Trong bối cảnh Móng Cái đang có sự bứt phá mạnh mẽ trên cả hai mũi nhọn giao thương và du lịch, mô hình đô thị cửa khẩu tại Vinhomes Golden Avenue được coi là lựa chọn tối ưu cho người sở hữu khi vừa đảm bảo chất lượng sống hiện đại bậc nhất, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh sinh lời, góp phần tạo dựng biểu tượng đẳng cấp mới cho thành phố năng động hàng đầu Đông Bắc Bộ.