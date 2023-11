Vinhomes tổ chức giải chạy 5Way Run tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Giải chạy 5Way Run gồm 2 cự ly 5km và 10km, với sự tham gia của các chiến binh kinh doanh, các đối tác và quý khách hàng của Vinhomes.

Tại Hà Nội, khu vực Hồ Hoàn Kiếm là nơi diễn ra sự kiện với cung đường qua các tuyến phố cổ mang đậm dấu ấn thủ đô như: Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lê Thái Tổ, Hàng Khay….

Tại TP. Hồ Chí Minh, đường chạy sẽ ôm trọn khu vực trung tâm thành phố, với lộ trình chạy dự kiến sẽ đi qua các tuyến phố lớn như: Lê Duẩn, Công xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng,…

Với thông điệp:"Chạy để cảm nhận nhịp sống sôi nổi của thành phố, trải nghiệm trọn vẹn không khí buổi sáng tinh mơ, tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái giúp cân bằng năng lượng giữa bộn bề công việc. Chạy còn là để đầu tư cho một sức khỏe dồi dào, một tinh thần luôn minh mẫn và tươi trẻ, để có thể dễ dàng thực hiện mọi ước mơ trong cuộc đời", giải chạy 5Way Run không chỉ tạo sân chơi rèn luyện thể chất, kết nối và nâng cao tình thần đoàn kết, mà còn mong muốn truyền cảm hứng về một cuộc sống lành mạnh và đa trải nghiệm.

Dự án căn hộ biển The 5Way Phú Quốc - Life Concepts nằm trong "thành phố không ngủ" Grand World thuộc siêu quần thể nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí Phú Quốc United Center. Dự án sở hữu chất sống cân bằng trọn vẹn tại miền biển Phú Quốc tuyệt đẹp cùng hệ sinh thái tiện ích "all - in - one" đẳng cấp như: VinWonders, Vinpearl Safari, Grand World, Bệnh viện Quốc tế Vinmec, Vinschool, VinBus 24/7. The 5 Way Phú Quốc – Life Concepts mang đến không gian sống "gần biển kề rừng" đầy đủ tiện nghi và trọn vẹn chất sống hưởng thụ gần gũi thiên nhiên hiếm có, mở ra cơ hội đầu tư, kinh doanh vượt trội tại đảo Ngọc với 5 yếu tố trong 1: Sống - Nghỉ dưỡng - Trải nghiệm - Đầu tư linh hoạt - An toàn.

Sự kiện Giải chạy cộng đồng 5Way Run cũng là hoạt động đồng hành cùng các chiến binh kinh doanh, quý đối tác và các khách hàng đã luôn tin tưởng và sát cánh cùng Vinhomes, tạo động lực mạnh mẽ cho sự bật dậy của thị trường bất động sản nói chung và Phú Quốc nói riêng.

Mọi thông tin chi tiết về giải chạy 5Way Run, vui lòng truy cập website: https://the5wayphuquoc.vn/