Vinhomes (VHM) huy động thành công 2.000 tỷ trái phiếu

Cụ thể, lô trái phiếu VHMB2426003 phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Gói trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, phát hành ngày 15/4/2024 và đáo hạn vào ngày 15/4/2026.

Trước đó, vào tháng 3, Vinhomes cũng vừa công bố phát hành thành công gói trái phiếu VHMB2427001 với tổng mệnh giá phát hành 3.000 tỷ đồng. Gói trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 25/3/2024 và đáo hạn vào ngày 25/3/2027, lãi suất 12%/năm.

Được biết, theo Nghị quyết HĐQT công ty ngày 22/3/2024, Vinhomes có kế hoạch huy động vốn tổng cộng 10.000 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành trái phiếu trong thời gian tới.

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Thời gian phát hành muộn nhất là vào quý 3 năm nay. Kỳ hạn trái phiếu tối đa từ 2 đến 3 năm tính từ ngày phát hành của đợt chào bán.

Vinhomes không công bố thông tin chi tiết về mức lãi suất, hình thức phát hành (phát hành ra công chúng hay phát hành riêng lẻ) hay mục đích phát hành của các lô trái phiếu sắp tới. Có thể thông tin từng đợt phát hành sẽ được công bố cụ thể trước mỗi đợt.

Tính đến cuối năm 2023, Vinhomes có số dư trái phiếu 15.365 tỷ đồng, trong đó 4.421 tỷ đồng tới hạn phải trả trong năm 2024. Tất cả trái phiếu của Vinhomes đều do Chứng khoán Kỹ thương - công ty con của Ngân hàng Techcombank - tư vấn phát hành. Giá trị trái phiếu Vinhomes phát hành đã tăng 57% trong năm 2023.

Phần lớn trái phiếu của Vinhomes (trên 70%) tại thời điểm cuối năm 2023 có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại các dự án của công ty.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2023, tổng doanh thu thuần của công ty năm 2023 đạt 103.300 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2022. Lãi sau thuế đạt gần 33.400 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2022.

Vinhomes được biết đến là chủ đầu tư hàng loạt dự án đại đô thị hàng trăm ha như Vinhomes Ocean Park I, II, III, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City… Tính đến cuối năm 2023, Vinhomes vẫn còn hơn 51.300 tỷ đồng giá trị bất động sản để bán đang xây dựng.

Ngoài ra công ty vẫn đang triển khai thi công tại một số dự án như Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, Dự án Đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Long Beach Cần Giờ) và một dự án tại Thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Riêng số tiền Vinhomes đã rót vào ba dự án này tính đến cuối năm 2023 là hơn 37.700 tỷ đồng.

Đầu tháng 2 năm nay, Vinhomes tiếp tục nhắm tới một dự án tại Long An. Theo kết quả mở hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc (Long An) do Sở Kế hoạch Đầu tư Long An công bố, liên danh CTCP Vinhomes - CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích khoảng 1.090 ha, quy mô dân số khoảng 89.960 người. Cơ cấu sản phẩm bao gồm khoảng 7.050 căn nhà ở liền kề, 8.194 căn nhà ở biệt thự; nhà ở xã hội khoảng 13.440 căn hộ chung cư; nhà ở tái định cư là khoảng 2.370 căn nhà ở thấp tầng.

Đáng chú ý, mới đây, Vinhomes cũng đã chính thức thông báo ra mắt siêu dự án “Thành phố Đảo Hoàng Gia” – Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên. Cơ cấu sản phẩm của dự án gồm biệt thự, liền kề, shophouse… Đây là đô thị đảo đầu tiên giữa trung tâm thành phố Hải Phòng với quy mô lên tới 877 ha.