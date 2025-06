VirusS bất ngờ nhắc đến “người cũ” ngay trên livestream

VirusS tuyên bố sẽ reaction một gameshow có một “bạn nữ từng rất quan trọng với tớ”. Câu nói ngắn ngủi, tưởng chừng vu vơ ấy, đã mở màn cho loạt nghi vấn xoay quanh mối quan hệ từng có giữa VirusS và một thí sinh gameshow.

Trong khi khán giả kỳ vọng VirusS sẽ chọn Em Xinh Say Hi, người đã từng gây sóng gió dư luận với bài rap dizz "Sự nghiệp chướng" hiện là thí sinh trong show này, nam streamer lại đầy bất ngờ chọn một chương trình hoàn toàn mới về đua xe Go Kart.

Khi tập game chỉ mới bắt đầu với vài phần cảnh, VirusS đã nói: “Tuy không chứng kiến nhưng tôi cảm giác Yaya bị đâm là thật. Có người chơi dơ.”

Sau đó, VirusS liên tục nhắc đến thí sinh 07 – Emma bằng những lời lẽ nửa đùa nửa thật, nhưng đầy mùi ẩn ý:

“Không biết có quên ai không nhỉ?”

“Kêu Challenger bắt 07 giùm cái…”

“07 – hạn chót rồi nha…”

Đỉnh điểm, khi xem tới phân cảnh va chạm giữa các thí sinh trên đường đua. Anh lập tức pause hình, tua lại nhiều lần và khẳng định: “Bằng kinh nghiệm của tôi, Cổ Ngân chắc chắn đã bị Emma cố tình tông nên mới bị tai nạn”

Ngay trong buổi livestream, hàng trăm bình luận đã bùng nổ: “Đây là tình cũ bóc phốt hay tình cũ không buông tay?”, “Tập 1 mà đã có cú đâm, gameshow này gắt thật.”

Ở chiều ngược lại, không ít fan của Emma phản pháo: “Không bằng chứng mà nói chơi dơ thì hơi quá…”, “Chương trình mới lên sóng mà bị rát vậy, game đối thủ đang dựng chuyện để dìm hàng.”

Trước đây không lâu, Charlie Nguyễn, đạo diễn của gameshow này, cũng có chia sẻ rằng: “Đây là reality show (truyền hình thực tế), khán giả sẽ tự thấy điều đó”.

VirusS, tên thật là Đặng Tiến Hoàng, là một trong những streamer, nhà sản xuất âm nhạc và influencer nổi bật tại Việt Nam. Anh sinh năm 1990, từng theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và du học Hàn Quốc về sản xuất âm nhạc. VirusS từng là thành viên của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp tại Việt Nam và là bình luận viên (caster) nổi tiếng.

Sau khi rời bỏ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, VirusS chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí trực tuyến. Anh nhanh chóng trở thành một trong những streamer hàng đầu trên nền tảng YouTube và Facebook, thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Bên cạnh hoạt động stream, VirusS còn tham gia sản xuất âm nhạc, từng hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng như JustaTee, Đức Phúc, AMEE… Tuy nhiên, đời tư của nam streamer lại gây nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua.