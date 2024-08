VISAHO là cánh tay đắc lực hỗ trợ Ban quản trị và cư dân

Là đơn vị quản lý vận hành bất động sản đến từ Nhật Bản, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, VISAHO hiểu rõ nhiệm vụ của Ban quản lý là phải giúp đỡ toàn diện cho Ban quản trị/Chủ đầu tư và cư dân ở mọi giai đoạn của dự án, duy trì hoạt động cốt lõi và các công việc trọng yếu, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật cũng như đảm bảo an ninh, an toàn trong tòa nhà.

Kế thừa hơn 70 năm kinh nghiệp từ công ty mẹ Sankei Building – Tập đoàn quản lý vận hành Bất động sản tổng hợp hàng đầu tại Nhật Bản, VISAHO cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp, tinh tế, chuẩn văn hóa dịch vụ Nhật Bản với sự tinh tế, tốt đẹp, chỉn chu trong từng hành động. Mọi dịch vụ như lễ tân, kĩ thuật, chăm sóc khách hàng, vệ sinh, an ninh, cây xanh… đều được nâng tầm chất lượng: Nhân viên lễ tân ăn mặc chỉn chu, luôn mỉm cười đón tiếp khách hàng; nhân viên kĩ thuật giàu kinh nghiệm luôn sát sao hoạt động của hệ thống kĩ thuật tòa nhà; nhân viên an ninh túc trực mở cửa xe, xách đồ nặng, che ô cho khách… Tất cả nhằm nâng cao giá trị tòa nhà và sự an tâm cho cư dân, khách hàng.

Ngoài hoạt động duy trì dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà, các ban quản lý VISAHO còn tích cực hỗ trợ Ban quản trị tổ chức Hội nghị Nhà chung cư thường niên. Trong tháng 7 vừa qua, VISAHO đã hỗ trợ Ban quản trị tại chung cư Thăng Long Number One (Hà Nội) tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư thường niên, đây là khu chung cư có quy mô lớn với hơn 1.000 căn hộ. Trước đó, VISAHO cũng đã hỗ trợ tổ chức thành công Hội nghị Nhà chung cư tại dự án The ZEI – dự án chung cư cao cấp có gần 900 căn hộ.

Việc hỗ trợ Ban quản trị tổ chức thành công Hội nghị Nhà chung cư là một trong những kỹ năng của các Ban quản lý VISAHO được khách hàng đánh giá cao. Bởi có rất nhiều khó khăn có thể xảy ra khiến việc tổ chức Hội nghị không thành công như: không đủ số lượng chủ căn hộ tham gia, không thống nhất được thời gian tổ chức hợp lý, không đủ nhân lực hỗ trợ… Có thể thấy, để tổ chức một Hội nghị Nhà chung cư thành công sẽ bắt buộc cần đến một Ban quản lý chuyên nghiệp, có năng lực, hiểu rõ quy trình và cách thức thực hiện. Bằng nỗ lực và kinh nghiệm của mình, VISAHO đã hỗ trợ các Ban quản trị tổ chức thành công nhiều Hội nghị Nhà chung cư thường niên trong nhiều năm. Các hội nghị được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng được mong muốn và yêu cầu cao của các Ban quản trị, cư dân.

Ngoài ra, ban quản lý vận hành là đơn vị duy trì các hoạt động trọng yếu cho tòa nhà. Ngoài việc thực hiện vận hành, bảo trì hệ thống "xương sống" của tòa nhà như điện, nước, thang máy… ban quản lý còn cần duy trì và hỗ trợ xây dựng phát triển hệ thống quản lý, quy định, cơ chế hoạt động của chung cư. Là "cánh tay" đắc lực của Ban quản trị, Ban quản lý VISAHO sẽ hỗ trợ hoàn thiện các quy định, văn bản của tòa nhà, dự thảo quy chế hoạt động của nhà chung cư, hỗ trợ lấy ý kiến cư dân trong những thay đổi quyết sách quan trọng. Để làm được điều này, VISAHO thường xuyên tổ chức đào tạo, cập nhật các kiến thức mới về ngành quản lý vận hành cũng như các thông tin pháp luật mới, nhằm giúp đỡ một cách tốt nhất cho hoạt động quản lý cũng như hỗ trợ Ban quản trị.



Đặc biệt, VISAHO còn sử dụng công nghệ cao vào hoạt động quản lý vận hành. Thông qua App VISAHO, mọi hoạt động như thanh toán chi phí quản lý vận hành, chi phí sửa chữa, các khiếu nại, thông báo đều được tích hợp toàn bộ, giúp quản lý tài chính minh bạch, rõ ràng và nhanh chóng.

Với sự am hiểu, chuyên nghiệp và chu đáo của mình, VISAHO đang là đơn vị quản lý vận hành được đông đảo khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ. Hiện VISAHO đang là đơn vị quản lý vận hành của nhiều dự án bất động sản cao cấp như dự án văn phòng hạng A+ Capital Place, Trung tâm nghiên cứu Samsung R&D, chung cư cao cấp Swanlake Residences, Mỹ Đình Pearl, Hoàng Thành Tower…

VISAHO - Công ty dịch vụ BĐS chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản



Website: https://visaho.vn

Hotline: 02432216336

Địa chỉ: Tòa Viglacera Tower Tầng 12A, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

HCM Branch: Tầng 6 tòa Miss AoDai, 21 Nguyễn Trung Ngạn, TP Hồ Chí Minh