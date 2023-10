VISAHO quản lý vận hành Khu căn hộ Swanlake Residences

Việc VISAHO trở thành đơn vị quản lý vận hành (QLVH) Swanlake Residences – dự án BĐS nổi bật tại khu đô thị sinh thái ECOPARK đã khẳng định chất lượng dịch vụ cao cấp, khác biệt và vượt trội của VISAHO.

Dự án khu căn hộ Swanlake Residences là tổ hợp dự án gồm 5 toà tháp, 3 khu trung tầng và khu thương mại khối đế, nổi bật với vị trí địa lý, chạy dọc theo công viên Hồ Thiên Nga 52ha với tầm nhìn trực diện ra hồ và khu trung tâm Ecopark. Điểm đặc trưng làm nên giá trị của dự án là hàng loạt các tiện ích mang phong cách Nhật Bản như các khu dịch vụ khoáng nóng Onsen, trị liệu, phòng thưởng trà, vườn dạo bộ, cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. Đây là sự kết hợp của hai nhà phát triển BĐS hàng đầu của Việt Nam & Nhật Bản là Tập đoàn Ecopark và Nomura Real Estate, thông qua đại diện là liên doanh Công ty Cổ phần Bất động sản Ecopark Nomura – chủ đầu tư (CĐT) của dự án.



Dự án Swanlake Residences sẽ là nơi an cư hạnh phúc với nhiều tiện ích

Swanlake Residences là dự án đầu tiên được xây dựng với mô hình BĐS kết hợp tắm khoáng nóng Onsen ngay trong dự án mang đặc trưng phong cách Nhật Bản. CĐT kỳ vọng đơn vị QLVH sẽ hỗ trợ cư dân khai thác hết được những tinh hoa của văn hóa Nhật rất tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết thiết kế của căn hộ dành cho khách hàng.



Ông Bùi Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Ecopark Nomura cho biết: "Chúng tôi tin tưởng rằng triết lý luôn luôn nỗ lực vì sự hài lòng của khách hàng, cùng với tinh thần phục vụ chỉn chu chuẩn Nhật Bản của đối tác VISAHO không những sẽ mang đến cho cư dân dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp đạt chuẩn cao nhất mà còn làm sâu sắc hơn tình hợp tác nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. CĐT chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ tốt nhất cho VISAHO trong thời gian tới vì sự phát triển thịnh vượng và phồn vinh của cả hai bên cũng như sự hài lòng của cư dân Swanlake Residences".

Tại lễ kí kết, ông Tsuchiya Masahiro – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VISAHO cho biết: "Swanlake Residences là dự án nổi bật nhất trong khu vực cao tầng tại ECOPARK, chúng tôi rất vinh hạnh khi được cung cấp dịch vụ cao cấp nhất của VISAHO tại đây. Tại các dự án, chúng tôi luôn hướng tới sự hài lòng của khách hàng và đồng hành cùng CĐT. VISAHO hy vọng sẽ phát huy được những điểm mạnh của Swanlake Residences là các tiện ích theo phong cách Nhật Bản, giúp khách hàng có trải nghiệm tốt nhất có thể".

Lễ ký kết diễn ra thành công, đánh dấu sự hợp tác giữa hai công ty

Là công ty con của tập đoàn Sankei Building – doanh nghiệp có hơn 70 năm kinh nghiệm trong ngành QLVH tại Nhật Bản, VISAHO kế thừa tinh hoa, kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm của công ty mẹ. Đây cũng chính là lý do để CĐT lựa chọn VISAHO trở thành đơn vị QLVH tại nhiều dự án lớn.



Với dự án Swanlake Residences, VISAHO áp dụng tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp nhất theo phong cách Nhật Bản để xứng tầm với dự án, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu, mong muốn của cư dân. Chúng tôi kết hợp kiến thức, kinh nghiệm của chuyên gia Nhật Bản cùng sự thấu hiểu thị trường của chuyên gia Việt Nam, chọn lọc đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ QLVH tối ưu nhất.

VISAHO có đội ngũ chuyên gia Nhật Bản giàu kinh nghiệm và hệ thống nhân sự chuyên nghiệp

VISAHO tự hào khi luôn áp dụng triết lý dịch vụ Nhật Bản Omotenashi – dịch vụ từ tâm. Cư dân sẽ được trải nghiệm dịch vụ tinh tế ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào sảnh đón. Những điều nhỏ nhất như chào hỏi khách hàng, nhiệt độ phòng, mùi hương sảnh, Internet, điểm sạc pin, bảng tra cứu thông tin, khu vực khách chờ… sẽ được lưu tâm, bày trí tỉ mỉ.



Tại Swanlake Residences, chúng tôi cam kết tạo ra môi trường sống tiện nghi, hạnh phúc cho khách hàng. VISAHO hy vọng dịch vụ tại Swanlake Residences sẽ minh chứng năng lực xuất sắc trong việc xây dựng không gian sống hoàn mỹ cho cư dân.

Với sự chuyên nghiệp và bề dày kinh nghiệm, VISAHO sẽ đồng hành cùng CĐT Công ty Cổ phần Bất động sản Ecopark Nomura từ giai đoạn đầu tiên của công tác vận hành như: kiểm tra hệ thống kỹ thuật, hỗ trợ bàn giao nhà, hỗ trợ bảo hành căn hộ; thiết lập quy trình vận hành, nội quy tòa nhà… VISAHO hứa hẹn với dịch vụ vượt trội sẽ hỗ trợ toàn diện cho CĐT và cư dân, nâng cao giá trị cho dự án.

Hiện nay, VISAHO đang là đơn vị QLVH của nhiều dự án lớn như tòa văn phòng A+ Capital Place, Trung tâm Samsung R&D, TTTM LOTTE Department Store; chung cư cao cấp Hoàng Thành Tower, The Zei, Thăng Long Number One; khu biệt thự Nadyne Gardens, Mansions, Le Jardin. VISAHO sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến dịch vụ xuất sắc, đem lại không gian sống hạnh phúc, sự an yên, thịnh vượng cho khách hàng, đối tác.

VISAHO - Công ty dịch vụ BĐS chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản

Website: https://visaho.vn

Hotline: 02432216336

Địa chỉ: Tòa Viglacera Tower Tầng 12A, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

HCM Branch: Tầng 6 tòa Miss AoDai, 21 Nguyễn Trung Ngạn, TP Hồ Chí Minh