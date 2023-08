VitaDairy đạt “cú đúp” giải thưởng HR Asia 2023

Những chính sách đặc biệt của VitaDairy



Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam vừa đạt "cú đúp" khi xuất sắc giành 2 giải thưởng tại HR Asia Award diễn ra ở TP.HCM: Best Companies To Work For In Asia 2023 - Nơi làm việc tốt nhất châu Á và giải thưởng Most Caring Company - Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất - công nhận doanh nghiệp đã thể hiện tích cực sự quan tâm đến nhân viên, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn.

Thông tin đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh các doanh nghiệp phải đối diện với "chỉ số niềm tin" tiêu dùng sụt giảm nghiêm trọng ở hầu hết các lĩnh vực, đặt ra "thế khó" trong kinh doanh cho đại đa số doanh nghiệp Việt.



Dữ liệu từ Anphabe cũng cho thấy, từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, trung bình cứ 10 doanh nghiệp tại Việt Nam thì có 3 doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nguồn nhân lực với quy mô khác nhau để giảm thiểu chi phí. Đến nay, đã có khoảng 13% người đi làm tại Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão sa thải.

Điều này cho thấy những nỗ lực của lãnh đạo công ty, cũng như sự gắn kết, động lực và niềm tin của người lao động vào tương lai tươi sáng của công ty này.

Tại VitaDairy, con người là yếu tố tiên quyết trong các hoạt động. Vì vậy, công ty đưa ra nhiều chính sách đặc biệt như: tặng sữa khi gia đình có thành viên mới; nhân viên được nghỉ sớm vào các ngày Lễ đặc biệt: ngày Gia đình, ngày của Cha, ngày của Mẹ, Giáng sinh để dành thời gian cho người thân và gia đình. Những hoạt động chăm sóc tinh thần khác: Happy hour, yoga, zumba… không chỉ giúp nhân viên tái tạo năng lượng mà còn tạo ra môi trường làm việc thoải mái, gắn kết, thân thiện để họ thỏa sức sáng tạo trong công việc.

Tặng sữa khi gia đình có thành viên mới; nhân viên được về sớm để dành thời gian với gia đình vào các ngày Lễ… là những sự quan tâm đặc biệt công ty dành cho gia đình nhân viên

Đề cao giá trị của sự tử tế



Trong 3 giá trị cốt lõi của mình, tử tế là giá trị mà công ty luôn luôn bồi đắp mỗi ngày. Bởi có tử tế, thì sáng tạo mới thăng hoa, từ đó tạo nên giá trị khoa học cống hiến những điều tốt đẹp trong công việc và cuộc sống.

Với việc theo đuổi sự tử tế chân thành, tràn ngập tình yêu thương, công ty đã tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc để giúp người lao động có cơ hội phát triển nghề nghiệp một cách thăng hoa nhất.

Anh Nguyễn Viết Phương, Giám đốc nhân sự VitaDairy, cho biết: "Chúng tôi cố gắng xây dựng môi trường làm việc như ngôi nhà thứ 2 cho nhân viên. Một nơi mà nhân viên cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày khi đến công ty, nơi họ sẽ nhận được sự chia sẻ và hỗ trợ từ những đồng nghiệp, mọi nỗ lực sẽ được trân trọng, ghi nhận. VitaDairy cho nhân viên nhìn thấy điều họ đang làm, dù là nhỏ nhất đều cống hiến cho một mục tiêu to lớn của công ty, giúp nhân viên hiểu giá trị mình mang lại cho tổ chức dù bất cứ ở vai trò nào. Từ đó giúp nhân viên có động lực cao đi cùng tổ chức trong thời gian dài".

Công ty luôn tạo ra nhiều hoạt động gắn kết, chăm lo đời sống để là ngôi nhà thứ 2 cho nhân viên

"Đối với người lao động, ngoài việc được công ty đảm bảo chi trả thu nhập xứng đáng để giữ được tính công bằng, khích lệ, thúc đẩy sự gắn kết giữa các bộ phận thì trong môi trường càng cởi mở và tập trung khích lệ tinh thần, chúng tôi sẽ càng có cơ hội thể hiện công việc tốt nhất", chị Trần Thị Thanh Thủy, nhân viên công ty chia sẻ.



Có thể nói, việc một doanh nghiệp nỗ lực tạo ra sự tiến bộ trong công việc, cùng với môi trường làm việc tuyệt vời sẽ góp phần mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho tất cả nhân viên.

Điều quan trọng nữa là mỗi nhân viên đều có vai trò đóng góp cho xã hội, đây là trọng tâm của tất cả các thế hệ quản lý và là một trong những chính sách cốt lõi của VitaDairy kể từ ngày đầu tiên.

Best Companies To Work For In Asia 2023 - Nơi làm việc tốt nhất châu Á và Most Caring Company Award - Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất tại HR Asia Award là hai giải thưởng về nhân sự được nhiều doanh nghiệp mong muốn đạt được.