VitaDairy Việt Nam là đối tác số 1 của Tập đoàn sữa non lớn nhất toàn cầu

Lễ ký kết và trao chứng nhận diễn ra vào ngày 22/6/2023 tại bang Azirona (theo giờ Hoa Kỳ) với sự tham gia của Chính phủ Hoa Kỳ và những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới.



Trước đó, năm 2019, VitaDairy đặt dấu ấn là đối tác tiên phong và duy nhất ứng dụng sữa non ColosIgG 24h tại Việt Nam. Liên tục trong 3 năm, VitaDairy đã tạo ra nhiều đột phá và thành công khi ứng dụng sữa non ColosIgG 24h vào các sản phẩm dinh dưỡng giúp mang lại hiệu quả tăng cường miễn dịch, sức khỏe hô hấp và tiêu hóa cho trẻ em và người lớn.

Thương vụ hợp tác hàng trăm triệu đô này đã tạo dấu son trong ngành sữa tại Mỹ và Việt Nam.



Nghị sĩ Hodge Washington, đại diện bang Arizona cho biết: "Mặc dù đây là sự hợp tác trong phạm vi doanh nghiệp nhưng được Chính phủ Mỹ rất quan tâm vì hoạt động này giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế hai nước. Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học, công nghệ sẽ mang lại ý nghĩa to lớn nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng. Từ kết quả hợp tác, tôi tin tưởng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe, miễn dịch không chỉ dành cho người dân Việt Nam mà còn cho người dân toàn thế giới - nhất là trong bối cảnh vừa xảy ra đại dịch Covid".

"Cú bắt tay" giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sữa tại Hoa Kỳ và Việt Nam là tham chiếu quan trọng và là động lực để các doanh nghiệp khác tăng cường hợp tác thương mại.

Đại diện các bên trong buổi lễ ký kết

Chia sẻ về lý do lựa chọn VitaDairy là đối tác số 1, Tổng Giám đốc Pantheryx, ông Wes Parris cho biết: "Tập đoàn Pantheryx đã hợp tác với VitaDairy 3 năm và nhận thấy rằng VitaDairy không chỉ là đối tác uy tín ở châu Á mà còn trên phạm vi toàn cầu. Chỉ sau hơn 3 năm từ 2019 - 2023, VitaDairy đã có sự tăng trưởng ngoạn mục trở thành Top 3 nhà sản xuất sữa bột lớn nhất Việt Nam. Pantheryx đánh giá cao nỗ lực của VitaDairy với những ứng dụng khoa học trong việc sử dụng nguyên liệu sữa non ColosIgG 24h giúp mang lại hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, VitaDairy còn là đối tác duy nhất được Bộ Y Tế lựa chọn đồng hành trong chuỗi hoạt động tuyên truyền tăng cường nhận thức cho người dân về dinh dưỡng miễn dịch. Chúng tôi đồng điệu với khát vọng và sứ mệnh của VitaDairy cũng như tin tưởng vào tương lai phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp. Lễ ký kết này là tiền đề để các ứng dụng khoa học được áp dụng rộng rãi hơn trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cộng đồng và sẽ là "đôi cánh" để VitaDairy vươn cao và vươn xa hơn trong sứ mệnh này".



VitaDairy trả lời các câu hỏi

Tổng Giám đốc Pantheryx cho biết thêm, ứng dụng Sữa non giúp tăng cường miễn dịch đã được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận. Sữa non chỉ xuất hiện trong 72h đầu tiên khi sinh con là nguồn dinh dưỡng tự nhiên có chứa kháng thể IgG, IgA, IgM… cùng rất nhiều thành phần chức năng có lợi cho sức khỏe mà sữa trưởng thành (được tiết ra ở giai đoạn sau sữa non) không có được. Sữa non chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng, kháng thể giúp nhận diện, tiêu diệt vi khuẩn và có chất điều hòa miễn dịch cho cơ thể chống lại bệnh tật, phát triển khỏe mạnh. Pantheryx sử dụng công nghệ đặc biệt có thể chiết xuất sữa non ColosIgG 24h vì đây loại sữa non được lấy từ bò tốt nhất trong 3 loại (24h, 48h và 72h) và giữ được hàm lượng kháng thể IgG cao nhất dành cho VitaDairy. Công nghệ xử lý sữa non từ dạng tươi sang dạng bột giúp giữ nguyên hàm lượng kháng thể IgG.



Các chuyên gia trong sự kiện

Trong khuôn khổ lễ ký kết, các bên đã thảo luận và thống nhất với nhau về việc sử dụng sữa non ColosIgG 24h trong sản phẩm dành cho trẻ em và người lớn, cũng như chia sẻ công trình khoa học lớn về miễn dịch tại Mỹ có thể áp dụng với thể trạng người Việt Nam. Tại Việt Nam, VitaDairy là đơn vị tiên phong nghiên cứu về dinh dưỡng miễn dịch. Đây cũng là nền tảng cốt lõi để nâng cao sức khỏe toàn diện, phát triển xu hướng chăm sóc sức khỏe phù hợp với bối cảnh nhiều dịch bệnh xảy ra như hiện nay. Các chuyên gia đều đánh giá cao về nghiên cứu khoa học của VitaDairy trong việc ứng dụng sữa non ColosIgG 24h cho các sản phẩm giúp cải thiện và mang lại hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn.



Tiến sĩ Mehmet Oz (Hoa Kỳ)- Giáo sư và phó chủ nhiệm phẫu thuật tại Đại học Columbia, kiêm Giám đốc Viện Tim, Trung tâm Y tế Columbia (Hoa Kỳ) chia sẻ: "Sữa non được sử dụng để làm ra các sản phẩm với hoạt tính miễn dịch cao nhất, tốt nhất bởi kháng thể IgG có trong sữa non. Trong đó, nhiều quốc gia đã ứng dụng sữa non giúp tăng cường miễn dịch đối với người già ở giai đoạn lão hóa miễn dịch. Tôi rất vui và đánh giá rất cao nỗ lực của VitaDairy khi đã ứng dụng thành công sữa non trong phân khúc dinh dưỡng miễn dịch và đang tiếp tục phát triển dinh dưỡng miễn dịch cho người lớn/ người già. Chắc chắn điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho người cao tuổi có được hệ miễn dịch tốt chống chọi với bệnh nền - điều tất yếu trong quá trình phát triển sinh lý tuổi già".

Lễ ký kết này là tiền đề để VitaDairy có thêm các ứng dụng khoa học tăng cường hệ miễn dịch cho cộng đồng

Tổng Giám đốc VitaDairy - bà Nguyễn Thị Hà cho biết: "VitaDairy chọn hướng đi riêng nhưng luôn là một phần của dòng chảy xã hội. Vì sống trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm nên người Việt Nam luôn đối diện với nhiều dịch bệnh. Do vậy, chúng tôi mong muốn tạo ra những liều "vaccine miễn dịch tự nhiên" ứng dụng trong dinh dưỡng cho trẻ em và người già để trang bị lá chắn, tăng cường hệ miễn dịch như một vũ khí tự thân để đối phó trước dịch bệnh".