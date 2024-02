VN-Index đang ở vùng hấp dẫn, lộ tên nhiều nhóm cổ phiếu định giá rẻ so với bình quân 6 năm gần nhất

VN-Index đang ở vùng định giá thấp

VN-Index đã giảm xuống mức đáy dài hạn giữa tháng 11/2022. Từ đó đến nay, VN-Index đã tăng trở lại với P/E 2023 hiện tại ở mức 13,6x. Tuy nhiên P/E 2023F ước tính đang ở mức 12,4x, nằm dưới mức -1 lần độ lệch chuẩn quá khứ là 12,9x. P/E 2024F ước tính ở mức 11,5x, thấp hơn mức -1 lần độ lệch chuẩn quá khứ. Mức định giá này khá hấp dẫn trong trung và dài hạn. Đặc biệt, chỉ số P/B hiện đang ở mức 1,68x, so với 1,62x cuối năm trước, vẫn đang ở vùng đáy 10 năm.

So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, VN-Index hiện đang giao dịch với P/B cao hơn trung bình nhưng P/E lại thấp hơn trung bình. Điều đó phản ánh thực tế hiệu suất sử dụng vốn ROE của VN-Index cao nhất trong khu vực, trong khi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của VN-Index vẫn ở mức tích cực.

Về các kênh đầu tư, Chứng khoán An Bình (ABS) nhìn nhận lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm hiện tại phổ biến trong khoảng 4,2- 5,7%/năm, tương đương P/E 17,5-23,8x, cao hơn mức định giá của VN-Index. Ngoài ra, xu hướng lãi suất dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp trong ít nhất nửa đầu năm 2024 do nhu cầu tín dụng chưa hồi phục ngay và thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn dồi dào. Với việc tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp dự kiến cải thiện trong 2024, ABS cho rằng kênh gửi tiền tiết kiệm sẽ càng sinh lời kém hơn so với đầu tư cổ phiếu.

Tỷ số vốn hóa thị trường/GDP của Việt Nam cũng ở mức thấp nhất trong khu vực, ở mức 1⁄2 so với Malaysia. Đồng thời tỷ số này cũng giảm mạnh ~50% so với năm 2021. Trong khi trung bình các thị trường trong khu vực chỉ giảm trong khoảng 15-20%.

Nhóm cổ phiếu có P/E chiết khấu sâu nhất so với trung bình 6 năm

Về định giá các nhóm ngành, ABS cho rằng năm 2023 có 4/11 ngành có mức P/E tăng mạnh so với năm trước đó như vật liệu xây dựng, chứng khoán, bán lẻ, và thực phẩm. Trong khi có 7/11 ngành có mức định giá P/E giảm mạnh so với 2022, hầu hết là các nhóm ngành chính, có vốn hóa lớn.

Về P/E các nhóm ngành so với trung bình 6 năm gần nhất, ABS nhận định các nhóm ngành vốn hóa lớn đều đã chiết khấu khá sâu, trong đó các nhóm ngành có P/E chiết khấu sâu nhất gồm có: Bất động sản, Dầu khí, Cảng, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nông hải sản.

Riêng 2 ngành có vốn hóa lớn top đầu thị trường gồm Bất động sản và Ngân hàng đều đã chiết khấu sâu và ABS cho rằng đây sẽ là tác nhân có khả năng thu hút dòng vốn bắt đáy – là động lực cho thị trường hồi phục trong năm 2024.

Với dự báo nền kinh tế dần hồi phục tích cực trong năm 2024, ABS dự báo VN-Index năm 2024 tăng vượt đỉnh năm 2023 và hướng tới mục tiêu 1320-1340 -1.358 điểm trong kịch bản chủ đạo. Mức định giá được nâng lên nhờ vào sự cải thiện của cả KQKD của doanh nghiệp và dòng tiền thị trường, trền nền mặt bằng lãi suất được duy trì ở mức thấp.