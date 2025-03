VNBA tiếp tục góp ý nhiều chính sách tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng

Ngày 27/3/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ V, nhiệm kỳ VII.

Được biết, tính đến ngày 31/12/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có tổng số 76 tổ chức hội viên, bao gồm: 63 hội viên chính thức, 11 hội viên liên kết và 2 hội viên danh dự, trong đó năm 2024 đã tổ chức lễ kết nạp hội viên đối với 2 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài (MUFG và ICBC) làm hội viên liên kết; liên hệ trao đổi thông tin và hướng dẫn 5 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (HSBC, SMBC, WorriBank, Siam Commercial Bank và Bank of India) về thủ tục gia nhập hội viên. Quy mô và chất lượng hoạt động của các tổ chức hội viên cũng ngày càng tăng lên, chiếm thị phần chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng, quản lý khối tài sản rất lớn.

Ông Phạm Toàn Vượng, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội cho biết, hoạt động góp ý về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực ngân hàng đã được Hiệp hội đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh trong năm qua. Thực tế Hiệp hội đã góp ý 90 dự thảo/dự án các văn bản pháp luật (bao gồm 9 dự thảo/hồ sơ dự án Luật, 70 các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023; và hàng chục dự thảo Nghị định, Thông tư, và các văn bản khác…), tổ chức 41 cuộc hội thảo, tọa đàm với nhiều nội dung thiết thực nhằm góp ý dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Ông Phạm Toàn Vượng, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội.

Hiệp hội cũng đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cũng như để hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cho các tổ chức hội viên. Đáng chú ý, trong năm 2024, Hiệp hội đã gửi hơn 30 văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền (Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính…), kiến nghị/đề xuất để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập nổi cộm của các tổ chức hội viên trong quá trình hoạt động.

Hiệp hội cho biết, năm 2025 sẽ tiếp tục tham gia góp ý cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng, thông qua đó kiến nghị cơ quan soạn thảo xem xét hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng sẽ kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức hội viên (TCHV) trong quá trình hoạt động để kiến nghị các Cơ quan thẩm quyền xem xét tháo gỡ: về Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”; Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; về thuế GTGT đối với hoạt động thư tín dụng (L/C), chữ ký điện tử trong hoạt động ngân hàng; an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; xử lý tài sản bảo đảm, xử lý nợ xấu; phòng chống rửa tiền, rủi ro trong chuyển đổi số,….

Đáng chú ý, Hiệp hội sẽ xây dựng và trình ban hành: (i) Sổ tay hướng dẫn tái cấu trúc nợ ngoài tòa; (ii) Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ; (iii) Quy trình/Sổ tay phối hợp hỗ trợ xử lý Tài khoản/Thẻ liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận giả mạo, lừa đảo; (iv) Sổ tay hạ tầng kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR.

Cũng tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã ghi nhận những thành tích mà Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đạt được trong năm 2024 và những định hướng, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội trong năm 2025. Các nội dung này phản ánh sự quyết liệt của Hiệp hội trong công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức hội viên, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Hiệp hội trong việc đồng hành cùng hệ thống ngân hàng. Trong những thành tựu mà Hiệp hội đã đạt được, Phó Thống đốc đặc biệt đánh giá cao một số đóng góp nổi bật của Hiệp hội.

Thứ nhất, là sự đồng hành của Hiệp hội Ngân hàng cùng các cơ quan quản lý để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Năm 2024, Hiệp hội đã chủ động, tích cực tham gia phản biện, góp ý 90 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có những bộ luật quan trọng như Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Giao dịch điện tử,… Những ý kiến đóng góp của Hiệp hội Ngân hang có giá trị thực tiễn và được các cơ quan quản lý ghi nhận, sửa đổi, bổ sung các chính sách phù hợp hơn với thực tiễn.

Tại một số nước phát triển về tài chính ngân hàng của châu Âu, pháp luật và nguồn nhân lực là những khía cạnh mà họ rất quan tâm và chú trọng. Hiệp hội Ngân hàng đã đang đóng góp rất tích cực ở cả 2 khía cạnh này.

Thứ hai, thời gian qua, Hiệp hội Ngân hàng đã luôn rất quyết liệt, lời nói luôn song hành với hành động. Không chỉ làm rất tốt vai trò đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật, Hiệp hội Ngân hàng còn tạo niềm tin cho cơ quan quản lý trong quá trình ban hành văn bản liên quan đến hoạt động của ngành. Có thể kể đến như, để đạt được những thành công lớn trong việc ban hành đúng thời gian dự kiến và triển khai hiệu quả Quyết định 2345/QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024) có vai trò to lớn của Hiệp hội Ngân hàng. Nếu Hiệp hội Ngân hàng không quyết liệt, Quyết định 2345/QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng có thể đã không thể ban hành vào ngày 1/7/2024 và việc triển khai thực hiện sinh trắc học trên toàn hệ thống Ngân hàng có thể chưa đạt được những thành công như hiện tại.