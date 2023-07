VNDirect báo lãi quý 2 giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, nắm gần 9.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán VNDirect (VND) đã công bố BCTC riêng quý 2/2023, ghi nhận doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 1.587 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu giảm mạnh 35% so với quý 2/2022 xuống còn 274 tỷ đồng. Tương tự, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán chỉ đạt 203 tỷ, giảm 38% so với cùng kỳ.

Ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 948 tỷ đồng, tăng 9%. Doanh thu từ hoạt động lưu ký tăng 735% so với cùng kỳ, đạt gần 37 tỷ đồng.

Về mặt chi phí, tổng chi phí hoạt động giảm 35% so với cùng kỳ, đạt 567 tỷ đồng. Trong đó, lỗ tự doanh chiếm 397 tỷ đồng, giảm khoảng 33%. Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán cũng giảm 32% so với quý 2/2022 xuống 131 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính của công ty tăng gần gấp đôi lên 424 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của VND đạt 421 tỷ đồng trong quý 2, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 , VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.878 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Áp lực chi phí tài chính cao gấp 2 lần khiến lợi nhuận VNDirect nửa đầu năm sụt giảm sâu 56% xuống còn 561 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, quy mô tài sản của VND đạt 42.041 tỷ đồng, tăng gần 3.300 tỷ (tương ứng tăng 8%) so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 500 tỷ so với đầu năm lên 2.949 tỷ đồng.

Giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 20.697 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất tại danh mục là trái phiếu doanh nghiệp (9.387 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý 1), cổ phiếu niêm yết (1.089 tỷ đồng) và chứng chỉ tiền gửi (8.617 tỷ đồng). Ngoài ra, VNDirect còn có 4.965 tỷ đồng tài sản HTM là tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm.

Dư nợ margin và ứng trước tiền bán tại thời điểm cuối quý 2 đạt 9.309 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 1.

Nợ phải trả đạt 26.994 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, trong đó 22.940 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. VNDirect hiện vay 19.312 tỷ đồng tại các ngân hàng, đối tượng khác; cộng thêm 1.000 tỷ đồng nợ vay trái phiếu.