VNDirect dự báo lợi nhuận Thế giới di động khả quan hơn trong nửa cuối năm khi Bách Hóa Xanh đạt điểm hòa vốn

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán VNDirect tin rằng tiêu dùng bách hóa sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với các sản phẩm không thiết yếu khác trong thời kỳ suy giảm tiêu dùng, đặc biệt là ở thị trường còn nhiều tiềm năng tăng trưởng về bách hóa tại Việt Nam.

Hiện tại, Thế giới di động (MWG) là doanh nghiệp đầu ngành trong mảng điện thoại và điện máy, được cho sẽ tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng tiêu dùng của Việt Nam và xu hướng tiêu dùng hướng tới kênh thương mại hiện đại. Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ sự sụt giảm tiêu dùng, đặc biệt là tiêu dùng các sản phẩm không thiết yếu nhưng VNDirect cho rằng tác động tiêu cực này diễn ra ngắn hạn và sẽ phục hồi nhanh chóng sau giai đoạn suy yếu.

Riêng đối với chuỗi Bách Hóa Xanh , theo số liệu từ Similarweb, lượng truy cập vào website trong giai đoạn 22/11 - 23/1 gấp 3 lần so với giai đoạn trước tái cấu trúc, điều này cũng tương đồng với kết quả khi doanh thu trong những tháng này duy trì xu hướng tăng trưởng đạt 1,38 tỷ đồng đến 1,42 tỷ đồng so với khoảng 1 tỷ đồng vào đầu năm 2022, cho thấy sự cải thiện tốt trong việc thu hút khách hàng quay lại Bách Hóa Xanh.

Trong quý 4/2022, nếu không tính chi phí phát sinh, VNDirect ước tính mức lỗ của Bách Hóa Xanh chỉ khoảng 350 tỷ đồng, tương đương với EBIT là -5%, cải thiện so với -10 đến -12% trong quý 1 đến quý 3, cho thấy kết quả của sự nỗ lực mà Bách Hóa Xanh thực hiện tái cấu trúc.

Theo VNDirect, yếu tố quan trọng nhất cần theo dõi là doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng. Giá trị đơn hàng sẽ dần cải thiện từ quý 3/2023, khi các yếu tố vĩ mô ổn định trở lại. Bên cạnh đó, các cửa hàng có thể thu hút thêm khách hàng và tăng tần suất mua hàng thông qua phần thưởng thành viên. VNDirect kỳ vọng vào quý 3 năm nay, Bách Hóa Xanh sẽ giữ biên lợi nhuận gộp ở mức 26% và doanh thu hàng tháng/cửa hàng ở mức 1,5 - 1,55 tỷ đồng để đạt điểm hòa vốn.

Cho cả năm 2023 và 2024, VNDirect ước tính doanh thu hàng tháng của cửa hàng Bách Hóa Xanh sẽ đạt lần lượt 1,4 tỷ đồng và 1,56 tỷ đồng, đưa doanh thu toàn chuỗi đạt 30.145 tỷ đồng và 35.675 tỷ đồng. Theo đó, dù Bách Hóa Xanh vẫn có thể lỗ 367 tỷ đồng vào năm 2023 nhưng sẽ bắt đầu có lãi 712 tỷ đồng vào năm 2024.

Tại mảng điện tử tiêu dùng của MWG , VNDirect cho rằng sự suy giảm tiêu dùng chỉ là tác động ngắn hạn và tín hiệu tiêu thụ sẽ tốt hơn trong nửa cuối 2023 sau khi các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Đặc biệt, kỳ vọng chu kỳ thay đổi điện thoại khoảng 2 năm sẽ tạo ra hiệu ứng nhu cầu dồn nén. Theo đó, quý cuối năm 2023 sẽ là thời điểm nhu cầu đổi điện thoại bùng nổ, trùng với thời điểm 2 năm trong chu kỳ đổi của điện thoại mà người tiêu dùng đã mua trong giai đoạn đỉnh cao doanh số điện thoại thông minh trong quý 4/2021 đến quý 1/2022.

Bên cạnh đó, thời điểm ra mắt các mẫu điện thoại mới, đặc biệt là các dòng điện thoại như Iphone 15, Samsung Zfold 5,… thường diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 – tháng 12 hàng năm sẽ thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng, trong bối cảnh chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế dần phục hồi trong nửa cuối.

VNDirect kỳ vọng doanh thu của chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 1% và 14% so với cùng kỳ lên 104.697 tỷ đồng và 119.093 tỷ đồng trong năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, do sức tiêu thụ giảm khiến MWG đẩy mạnh khuyến mại hơn, LNTT của chuỗi điện máy và di động sẽ giảm 37% và 4% so với cùng kỳ.

Kết luận, VNDirect điều chỉnh giảm chỉ tiêu kinh doanh của MWG trong năm 2023 so với báo cáo trước đó, doanh thu được dự phóng gần 138.200 tỷ đồng và lợi nhuận ròng xấp xỉ 5.200 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 4% và 26% so với năm trước.

Cụ thể hơn, ước tính lợi nhuận ròng của MWG trong nửa đầu năm sẽ giảm 16% do TGDD&ĐMX giảm 39% và BHX lỗ 434 tỷ đồng. Tuy nhiên sang nửa cuối 2023 , với việc các yếu tố vĩ mô tốt hơn, VNDirect ước tính lãi ròng của MWG sẽ tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ với TGDD&DMX tăng 17% và BHX ghi nhận mức lãi 67 tỷ đồng.