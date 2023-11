VNDirect muốn bán công ty quản lý quỹ IPA

Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang năm giữ tại Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM).

IPAAM được thành lập vào năm 2008, hiện có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3, IPAAM là công ty con duy nhất của VNDirect (sở hữu 100% vốn). Công ty đang quản lý một số quỹ như Quỹ đầu tư chủ động VND, Quỹ đầu tư trái phiếu VND, Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt VND, Quỹ ETF IPAAM VN100.

Về người có liên quan, ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT của IPAAM cũng đồng thời là thành viên HĐQT tại VNDirect. Ông Hiền là chồng bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT VNDirect và là thành viên HĐQT IPAAM. Ngoài ra, bà Hương hiện còn là Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI).

Trong một diễn biến liên quan khác, VNDirect vừa đăng ký mua gần 2,9 triệu cổ phiếu PTI. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/12 đến ngày 31/12, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn. Nếu mua đủ 100% lượng đăng ký, VNDirect sẽ nắm hơn 16 triệu cổ phần, tương ứng 20% vốn PTI.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, VNDirect ghi nhận 4.629 tỷ đồng doanh thu hoạt động và hơn 1.490 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 8% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty chứng khoán này đã thực hiện gần 75% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Thời điểm 30/9, các khoản FVTPL của VNDirect có giá trị hợp lý ở mức gần 19.000 tỷ đồng, giảm 1.850 tỷ so với hồi cuối quý 2 nhưng tăng nhẹ so với đầu năm. công ty chứng khoán này đang cho vay gần 10.800 tỷ đồng trong đó dư nợ margin ở mức 10.500 tỷ đồng, tăng 1.700 tỷ so với hồi cuối quý 2.

Trong khi đó, PTI ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 3.732 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Saukhi trừ chi phí, doanh nghiệp bảo hiểm này lãi ròng hơn 124 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 348 tỷ đồng.

IPAAM có kết quả kinh doanh kém khả quan nhất trong hệ sinh thái này khi báo lỗ 334 triệu đồng, cùng kỳ năm trước lỗ gần 1,3 tỷ đồng, do doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Đến cuối tháng 9, công ty quản lý quỹ này có danh mục ủy thác giá trị hơn 671 tỷ đồng, trong đó 290,7 tỷ đồng phân bổ vào cổ phiếu VND và 380,7 tỷ đồng phân bổ vào cổ phiếu không niêm yết.