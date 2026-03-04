VNeID đạt hơn 500 triệu lượt truy cập, dữ liệu dân cư phát huy hiệu quả

Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia , nền tảng định danh điện tử VNeID đang ghi nhận mức độ sử dụng ngày càng lớn, với hơn 500 triệu lượt truy cập cùng 50 tiện ích được cung cấp.

Điều này cho thấy dữ liệu dân cư đang được khai thác ngày càng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đồng thời phản ánh bước chuyển quan trọng của Đề án 06, khi hệ thống dữ liệu dân cư không chỉ dừng ở việc xây dựng nền tảng mà đang từng bước được khai thác thực chất trong quản lý Nhà nước, dịch vụ công và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Nền tảng VNeID góp phần giúp xây dựng Chính phủ số, công dân số, xã hội số.

Thông tin trên được công bố tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Phiên họp đánh giá cao việc khai thác và ứng dụng dữ liệu dân cư, cho rằng điều này không chỉ nâng cao hiệu lực quản trị Nhà nước mà còn có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Theo báo cáo tại phiên họp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Nghị quyết 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, Bộ Công an đã phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các địa phương tổ chức rà soát, phân tích dữ liệu, bảo đảm chi trả đúng đối tượng.

Đến nay, gần 800 tỷ đồng đã được chi trả bằng tiền mặt cho 1,9 triệu công dân, trong đó có 577.184 người có công và 1.371.953 người thuộc diện bảo trợ xã hội. Hơn 533 tỷ đồng đã được chi trả qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID cho 1,3 triệu công dân.

Việc chi trả qua tài khoản không chỉ đảm bảo tính chính xác và kịp thời mà còn góp phần minh bạch hóa dòng tiền, hạn chế trung gian và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong lĩnh vực ngân hàng, việc xác thực dữ liệu khách hàng đã đạt kết quả tích cực với hơn 137,5 triệu hồ sơ cá nhân và 1,6 triệu hồ sơ tổ chức được đối chiếu sinh trắc học. 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng CCCD gắn chip, góp phần nâng cao an toàn hệ thống và chuẩn hóa dữ liệu tài chính.

Trong lĩnh vực y tế, 421 bệnh viện đã kết nối Hệ thống điều phối dữ liệu khám chữa bệnh, tiếp nhận 4,87 triệu hồ sơ và hơn 2 triệu đơn thuốc, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế liên thông.

Ngành hàng không cũng ghi nhận những tiến bộ khi giải pháp định danh và xác thực sinh trắc học được triển khai tại 18 cảng hàng không, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và tăng cường an ninh.

Ngoài ra, việc triển khai định danh tàu thuyền trong lĩnh vực nông nghiệp đã làm sạch 69.777 dữ liệu giấy đăng ký tàu cá, tạo nền tảng cho quản lý nghề cá minh bạch.

Công tác phát triển công dân số đã đạt nhiều kết quả quan trọng, với 100% công dân đủ điều kiện được cấp CCCD gắn chip. Nền tảng VNeID hiện cung cấp 50 tiện ích với hơn 500 triệu lượt truy cập.

CSDL quốc gia về dân cư đã kết nối với 15 Bộ, ngành và tiếp nhận 2,57 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin. Đến nay, 3/12 CSDL trọng yếu đã hoàn thành, trong khi 9/12 CSDL còn lại đang trong quá trình hoàn thiện.

Công tác rà soát, chuẩn hóa và cắt giảm thủ tục hành chính cũng được đẩy mạnh, với tỷ lệ xử lý đúng hạn đạt khoảng 91%. Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ chính thức vận hành từ ngày 1/3/2026.