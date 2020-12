VNG Cloud – nền tảng chuyển đổi số an toàn của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, lựa chọn các nhà cung cấp điện toán đám mây đảm bảo các yếu tố an toàn thông tin và tuân thủ các yêu cầu khắt khe của Luật An ninh mạng tại Việt Nam là giải pháp tối ưu nhất cho trong quá trình chuyển đổi số. VNG Cloud là một trong số doanh nghiệp được Cục An toàn thông tin trao tặng chứng nhận "Nền tảng điện toán đám mây an toàn Việt Nam", hôm 2/12.

Chuyển đổi số từ nền tảng Cloud đáp ứng quy định về bảo mật

Theo Luật An ninh mạng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam có các hoạt động về thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của người dùng tại Việt Nam bắt buộc phải lưu trữ những dữ liệu này tại Việt Nam.

VNG Cloud có 2 trung tâm dữ liệu (Data center) đặt tại Việt Nam với hơn 10,000 máy chủ trên cả nước. Các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp này đáp ứng các quy định khắt khe về an toàn bảo mật với các chứng chỉ quốc tế như: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS, cũng như đáp ứng yêu cầu Luật An ninh mạng của Việt Nam.

Việc sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp điện toán đám mây có data center đặt tại Việt Nam tạo ra nhiều lợi thế cho doanh nghiệp. "Các doanh nghiệp nội địa có data center và hạ tầng đặt trong nước, do đó, đường truyền, kết nối đều được tối ưu chi phí và tính ổn định hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp nước ngoài. Tất cả doanh nghiệp nước ngoài hiện nay đang cung cấp đều đang không có data center tại Việt Nam, nên việc xử lý hoặc lưu trữ trên cloud đều phải đi qua đường truyền quốc tế, dẫn đến chi phí cao và chất lượng đường truyền bị giới hạn", ông Vũ Minh Trí, CEO VNG Cloud cho biết.

Trung tâm dữ liệu (Data center) của VNG Cloud tại Quận 7, Tp.HCM

Bên cạnh đó, VNG Cloud sở hữu hệ thống bảo mật tiên tiến, bảo vệ tầng network với lớp tường lửa ảo hóa (Security Group) cho không gian đám mây, bảo vệ tầng ứng dụng với WAF (tường lửa ứng dụng web), giúp ngăn chặn các hoạt động đánh cắp dữ liệu trên mạng hoặc các phần mềm độc hại.

Hạ tầng của VNG Cloud còn cung cấp tính năng lưu trữ thông minh, tự động di chuyển dữ liệu của doanh nghiệp vào các kho lưu trữ khác nhau dựa vào tần suất truy cập như: thường xuyên truy cập, ít truy cập và không truy cập. Khi triển khai trên hạ tầng cloud, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đến 50% chi phí vận hành và quản lý so với việc tự đầu tư, triển khai hạ tầng on-premise (hạ tầng vật lý).

Công nghệ True Cloud

Công nghệ điện toán đám mây đích thực (True Cloud) cho phép doanh nghiệp tự động hoá hệ thống hạ tầng của mình với chi phí tối ưu. Đội ngũ chuyên gia của VNG Cloud đã xây dựng và ra mắt những công nghệ mới, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của doanh nghiệp như: Auto Scaling và Load Balancing với khả năng mở rộng linh hoạt khi hệ thống quá tải tại những thời điểm khác nhau, đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, VNG Cloud cung cấp giải pháp Virtual Private Cloud (VPC) – Giải pháp toàn diện cho phép thiết lập đám mây riêng ảo, giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống, network một cách bảo mật. Với doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, công ty con có nhu cầu tận dụng tài nguyên mà vẫn phải đảm bảo hiệu suất và bảo mật, dịch vụ cloud này hỗ trợ VPC Peering, cho phép kết nối giữa 2 hoặc nhiều VPC. Khi đó, các VPC được kết nối có thể giao tiếp, truyền dữ liệu với nhau thông qua mạng nội bộ của VNG Cloud, giảm thiểu được độ trễ và có hiệu suất cao hơn so với truyền tải dữ liệu thông qua Public Network.

"Khi các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số, phần lớn sẽ gặp vấn đề trong việc lựa chọn các dịch vụ đám mây đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về công nghệ hiện đại và tuân thủ an toàn thông tin mạng cũng như Luật An ninh mạng của Việt Nam. Việc VNG Cloud cùng các nhà cung cấp khác được chứng nhận là Nền tảng điện toán đám mây an toàn Việt Nam giúp doanh nghiệp giải quyết những nhu cầu cấp thiết trên đồng thời chứng tỏ năng lực của các nhà cung cấp điện toán đám mây nội địa, sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp, đồng hành trong quá trình chuyển đổi số quốc gia", ông Vũ Minh Trí chia sẻ thêm.

Năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật gồm 153 tiêu chí, trong đó có 84 tiêu chí kỹ thuật và 69 tiêu chí an toàn thông tin để đánh giá thực tế các nền tảng điện toán đám mây Make in Vietnam. VNG Cloud đáp ứng toàn bộ 153 tiêu chí, là nền tảng điện toán đám mây làm chủ công nghệ, có độ tin cậy cao đối với người dùng.