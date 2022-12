VNPAY trở thành fintech đầu tiên sở hữu công nghệ đạt chứng chỉ PCI CPoC

Như vậy, VNPAY là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và thứ 22 của thế giới hoàn thành việc lấy chứng nhận EMVCo Level 2 (theo tiêu chuẩn Visa) và chứng chỉ PCI-CPoC phiên bản 1.0. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lớn đối với không chỉ riêng VNPAY mà còn góp phần khẳng định chất lượng và sự phát triển của ngành thanh toán điện tử Việt Nam trên bản đồ thế giới.



Giải pháp thanh toán vươn tầm quốc tế



VNPAY SoftPOS (Tap to Phone) là giải pháp công nghệ mới mang tính đột phá do VNPAY phát triển, cho phép biến điện thoại Android trở thành thiết bị chấp nhận thẻ không tiếp xúc (contactless) theo tiêu chuẩn EMV. Giải pháp này cho phép các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán thẻ trực tiếp trên điện thoại mà không cần đầu tư, sử dụng bất kỳ thiết bị thanh toán chuyên dụng nào.

Đây cũng là giải pháp SoftPOS duy nhất trên thị trường Việt Nam do doanh nghiệp trong nước phát triển và hoàn toàn làm chủ công nghệ. Giải pháp sở hữu hàm lượng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn bảo mật quốc tế giúp cho việc chấp nhận thanh toán thẻ của doanh nghiệp trở nên linh hoạt và an toàn hơn. Chứng chỉ PCI CPoC là nền tảng giúp VNPAY nâng cao năng lực trong lĩnh vực công nghệ thanh toán trên trường quốc tế. Đồng thời, mở ra một tương lai mới, được kỳ vọng thay đổi ngành thanh toán ở Việt Nam có nhiều cơ hội để bùng nổ hơn.

Để trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành việc lấy chứng chỉ PCI CPoC, VNPAY đã phải trải qua quá trình thẩm định, đánh giá thường xuyên và nghiêm ngặt trong suốt 18 tháng bởi các chuyên gia bảo mật chuyên sâu của quốc tế.

VNPAY SoftPOS đạt chứng chỉ PCI-CpoC.

Theo đó, PCI CPoC là bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về các yêu cầu triển khai dịch vụ thanh toán Contactless trên thiết bị di động. Trong đó, các yếu tố cần đảm bảo tuân thủ bao gồm: an toàn lõi thanh toán (kernel) theo tiêu chuẩn EMVCo; an toàn truyền nhận thông tin; an toàn thông tin; an toàn quản lý, lưu trữ thông tin; đảm bảo hệ thống VNPAY tuân thủ đầy đủ các tiêu chí về việc phát triển sản phẩm an toàn thông tin theo tiêu chuẩn PCI DSS, OWASP.



Ông Nguyễn Hữu Phúc – Phó Tổng Giám đốc VNPAY cho biết: "Một trong những thách thức lớn nhất đối với giải pháp VNPAY SoftPOS là đảm bảo an toàn bảo mật thông tin khi tận dụng thiết bị di động của doanh nghiệp. Chính vì vậy chúng tôi đã tập trung đầu tư nguồn lực lớn với các kỹ sư chất lượng cao để phát triển giải pháp với những công nghệ thanh toán đột phá.

Đáp ứng bộ tiêu chuẩn của PCI, VNPAY hạn chế được các lỗ hổng bảo mật cùng rủi ro bị đánh cắp thông tin, đồng thời tăng cường bảo vệ dữ liệu thẻ và giao dịch thanh toán thẻ cho khách hàng. Khi đã có hạ tầng bảo mật đảm bảo tiêu chuẩn, khách hàng có thể yên tâm phát triển kinh doanh".

Đặc biệt, với định hướng làm chủ công nghệ thanh toán, VNPAY đã chủ động thực hiện phát triển phần lõi (kernel) thanh toán theo tiêu chuẩn EMVCo, đáp ứng đầy đủ bộ tiêu chuẩn kernel thanh toán theo tổ chức thẻ Visa với hơn 600 test cases. Cũng như hiện thực giải pháp theo tiêu chí PCI-CPoC với hơn 500 yêu cầu về an toàn bảo mật cần đáp ứng trong suốt hơn 1 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm VNPAY SoftPOS.

Tối ưu chi phí, gia tăng khách hàng cho doanh nghiệp

Việc áp dụng công nghệ Contactless và tận dụng thiết bị di động trở thành thiết bị chấp nhận thanh toán mang đến trải nghiệm đột phá, tối ưu cho doanh nghiệp.

Trước đây, nếu như các điểm bán phải thêm chi phí mua máy POS thì với VNPAY SoftPOS có thể điện thoại của người bán hàng thành máy POS, xử lý giao dịch thẻ không tiếp xúc thông qua sóng NFC. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư, không cần mua thêm phần cứng, cơ động và việc nâng cấp dịch vụ cũng được quản lý trực tuyến.

Đăng ký và sử dụng dịch vụ được đơn giản hóa khi VNPAY SoftPOS áp dụng các công nghệ tiên tiến (eKYC – nhận diện khuôn mặt, nhận diện chữ viết, kiểm tra tài liệu). Đặc biệt, giải pháp này tận dụng phần cứng của điện thoại thông minh, trong khi các thiết bị đầu cuối truyền thống yêu cầu phải sạc, vì vậy giảm thiểu tối đa chi phí năng lượng, hướng đến phát triển bền vững.

Khách hàng ký tên sau khi giao dịch với giá trị trên 1 triệu đồng.

Dựa trên những ưu thế vượt trội của VNPAY SoftPOS, doanh nghiệp cũng có thể mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phân khúc khách hàng mới, định hướng và khuyến khích khách hàng thanh toán sử dụng thẻ, thúc đẩy tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong xã hội.



Chứng chỉ PCI CPoC một lần nữa khẳng định cam kết và quyết tâm của VNPAY trong sứ mệnh phát triển thanh toán điện tử, làm hài lòng khách hàng bằng những dịch vụ tối ưu, mà cụ thể là việc áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, đưa khách hàng tiếp cận và hội nhập thành công xu hướng thanh toán của thế giới.