VNPT lãi 6.629 tỷ đồng năm 2022, thấp nhất 4 năm

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022.

Theo đó, tổng doanh thu Tập đoàn đạt 55.209 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 97,5% kế hoạch. Lợi nhuận Tập đoàn đạt 6.629 tỷ đồng, bằng 104,6% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước đạt 5.228 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 9,35%. Đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung so với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

VNPT cho biết, doanh thu dịch vụ băng rộng duy trì mức tăng trưởng 6% trong năm 2022, giữ vững thị phần vị trí số 1. Dịch vụ truyền hình trả tiền có tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt trên 20%, duy trì liên tục trong 3 năm 2020 – 2022 và chiếm vị trí số 1 về thị phần.

Doanh thu một số nhóm Dịch vụ số doanh nghiệp có mức tăng khả quan so với cùng kỳ 2021, trong đó đặc biệt tăng mạnh tại các nhóm dịch vụ: Hạ tầng số (tăng 57%), Giáo dục số (tăng 74%), Quản trị doanh nghiệp (tăng 68%).

Dịch vụ 5G đã được VNPT mở rộng thử nghiệm thương mại tại nhiều tỉnh/thành phố. Dung lượng kết nối Internet quốc tế tăng 20%. Năng lực hạ tầng CNTT đã được nâng cấp, mở rộng đáng kể so với năm 2021. Năng lực hạ tầng cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tăng 15%. Hạ tầng điện toán đám mây SmartCloud với khả năng co giãn tự động, tự phục vụ và trả tiền theo nhu cầu sử dụng, tăng hơn 5 lần so với năm 2021.

Năm 2022, VNPT đã tích cực tham gia vào các chương trình chia sẻ hạ tầng dùng chung, đẩy mạnh phát triển & tối ưu mạng lưới để đảm bảo chương trình phủ sóng thôn bản của Bộ TT&TT với việc hoàn thành phủ sóng 211 thôn bản trắng sóng và đã chia sẻ hơn 4.000 cơ sở hạ tầng di động dùng chung với các nhà mạng Mobifone và Viettel.