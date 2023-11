VNSC by Finhay Academy: Trao kiến thức vì cộng đồng nhà đầu tư Việt

VNSC by Finhay Academy: Nền tảng chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân và đầu tư miễn phí



VNSC by Finhay Academy (VNSC Academy) - Nền tảng chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân và đầu tư miễn phí cho người Việt là dự án vì cộng đồng do Nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay xây dựng. VNSC Academy là tâm huyết của VNSC by Finhay cùng với sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín trong việc biên soạn các khoá học.

VNSC Academy gồm những khoá học quản lý tài chính từ cơ bản và nâng cao

Tham gia học tại VNSC Academy, nhà đầu tư sẽ được vạch sẵn lộ trình học với các khóa học được xây dựng và hệ thống từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với trình độ của từng nhóm nhà đầu tư. Các khoá học nổi bật có thể kể đến như: Quản lý tài chính cá nhân, Kỹ năng Đầu tư giá trị, Phân tích kỹ thuật và nhiều khoá học đáng quan tâm khác.



Không chỉ được học kiến thức tài chính và đầu tư bài bản, người học còn trở thành thành viên cộng đồng VNSC by Finhay với hơn 200 nghìn người cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm đầu tư thông minh và hiệu quả.

Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ dân số thừa nhận không biết cách quản lý tài chính cao nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương theo "Báo cáo sức khoẻ ngành tài chính và ngân hàng" do Backbase thực hiện đầu năm 2021. Điều đó cho thấy đa số người Việt chưa chú trọng việc trang bị kiến thức về tài chính và đầu tư. VNSC Academy được xây dựng với mong muốn giúp người Việt thay đổi nhận thức về tầm quan trọng việc quản lý tài chính, qua đó hình thành thói quen lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Chia sẻ về VNSC Academy, ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch công ty chứng khoán số Vina (VNSC) bày tỏ: "Chúng tôi không chỉ xây dựng một nền tảng đầu tư đơn thuần mà còn có mong muốn giúp ích cho cộng đồng. Bằng việc xây dựng VNSC Academy, chúng tôi hy vọng trao cho nhà đầu tư những kiến thức căn bản nhất, từ đó giúp họ cải thiện sự tự tin và bản lĩnh trên hành trình đầu tư. Thông qua VNSC Academy, trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy và nâng cao kiến thức cho cộng đồng nhà đầu tư Việt".

Cuộc thi VNSC by Finhay Learning Race: Nâng trình kiến thức đầu tư

Khởi động chuỗi sự kiện vì cộng đồng, cuộc thi trực tuyến VNSC by Finhay Learning Race được VNSC by Finhay tổ chức với mục đích lan toả tinh thần học tập và nâng cao kiến thức về tài chính cá nhân và đầu tư chứng khoán dành cho tất cả mọi người.

Nâng trình đầu tư cùng VNSC by Finhay Learning Race

Cuộc thi đã diễn ra từ 25/10 đến 10/11/2023 với 03 chặng: Xuất phát - Tăng tốc - Về đích. Ở chặng "Xuất phát" người chơi lên kế hoạch học tập tại VNSC Academy và chia sẻ kế hoạch đó cho bạn bè. Chặng 2, người chơi sẽ "Tăng tốc" thông qua các bài học trên VNSC Academy và tham dự livestream cùng chuyên gia do VNSC by Finhay tổ chức. Người chơi đến chặng cuối "Về đích" sẽ làm bài thi đánh giá kiến thức để chinh phục giải thưởng lớn nhất của cuộc thi trị giá 50 triệu đồng. Ngoài giải thưởng lớn, người chơi sau khi hoàn thành thử thách từng chặng cũng sẽ nhận được những phần quà như: Cẩm nang đầu tư chứng khoán 101, sách dạy con quản lý tài chính cá nhân… giúp người chơi thuận lợi hơn trong quá trình học và thực hành đầu tư tài chính.



Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, cuộc thi đã nhận về gần 1000 lượt đăng ký của nhà đầu tư trên khắp mọi miền, đa dạng về độ tuổi và nghề nghiệp. Trang website của VNSC Academy đã ghi nhận số lượng truy cập các bài học tăng gần 06 lần so với các ngày thường. Điều đó cho thấy cuộc thi đã tạo nên sức hút nhất định đối với cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam. Cuộc thi đã tiếp cận được tới gần 2 triệu người trên nền tảng Facebook và ghi nhận hơn 15 nghìn lượt tương tác và thảo luận, chia sẻ về cuộc thi.

Kết quả chung cuộc, đã có 03 nhà đầu tư đạt số điểm cao nhất và nhận giải thưởng lớn 50 triệu đồng của cuộc thi. Hy vọng sau cuộc thi, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục duy trì thói quen học tập và nâng cao kiến thức để tự tin trên hành trình đầu tư, hướng tới tự do tài chính.