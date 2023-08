VNSC by Finhay ứng dụng công nghệ AI cập nhật thông tin thị trường 24/7

Nền tảng đầu tư thông minh ưu tiên ứng dụng những công nghệ hiện đại



Với định vị là công ty chứng khoán số, công ty cổ phần chứng khoán Vina (VNSC) cung cấp dịch vụ của mình trên nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay dành cho người vừa đi làm vừa đầu tư. Được biết đến là một trong những công ty chứng khoán số có thế mạnh công nghệ với tinh thần ‘user-centric', VNSC luôn ưu tiên đầu tư nghiên cứu và ứng dụng nhanh chóng những công nghệ hiện đại nhằm đưa ra giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư bán chuyên đầu tư hiệu quả hơn. Thông qua các tính năng của nền tảng, nhà đầu tư sẽ tiết kiệm thời gian và công sức cho việc đầu tư mỗi ngày.

VNSC by Finhay là nền tảng đầu tư thông minh có nguồn lực công nghệ phát triển

AI (Trí tuệ nhân tạo) tại Việt Nam đang có bước phát triển mạnh mẽ ở đa lĩnh vực, trong đó có đầu tư chứng khoán. Không nằm ngoài xu hướng, các chuyên gia công nghệ tại VNSC by Finhay đã nghiên cứu và cho thấy AI có những ưu điểm phù hợp với mong muốn phát triển các tính năng công nghệ hỗ trợ nhà đầu tư bán chuyên đầu tư thông minh và hiệu quả hơn.



Do vậy, trong định hướng phát triển của VNSC by Finhay, AI sẽ là một trong những công nghệ chủ chốt giúp giải quyết những khó khăn và trở ngại của nhà đầu tư bán chuyên trong quá trình vừa đi làm vừa đầu tư. Họ là những người có thu nhập cố định từ công việc chính và đầu tư là kênh để họ gia tăng thêm thu nhập.

AI Speed Reporter - Trợ lý thông minh giúp cập nhật tin tức thị trường liên tục và nhanh chóng

Trong thời đại thông tin bùng nổ mạnh mẽ như hiện nay, sẽ mất hàng giờ để nhà đầu tư thu thập, sàng lọc và nhận định tin tức đó có ảnh hưởng như thế nào tới mã cổ phiếu hay ngành hàng mình đang đầu tư.

Nếu thực hiện theo phương pháp truyền thống trên, nhà đầu tư bán chuyên dễ bỏ lỡ nhiều thông tin quan trọng, chưa kể việc nhận định sai sẽ dễ dẫn đến những quyết định không chính xác. Đặc biệt, nhà đầu tư sẽ tốn nhiều thời gian và công sức mà không đem lại hiệu quả đầu tư.

AI Speed Reporter xuất phát từ mong muốn tối ưu thời gian cập nhật tin tức của nhà đầu tư bán chuyên dành cho những mã cổ phiếu mình quan tâm. Tính năng này sẽ thu nhập thông tin từ các nguồn uy tín, quét và sàng lọc nội dung, sau đó nhờ trí tuệ của AI để tổng hợp, tóm tắt thông tin và gửi thông báo cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, tính năng này hoạt động 24/7 và có ưu điểm xử lý thông tin trong vòng 5 phút. Nhà đầu tư sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào của thị thường và sẽ là những người nắm bắt thông tin sớm nhất.

Một mẫu tin tức tác động lên cổ phiếu do AI Speed Reporter thực hiện (Hình ảnh minh họa, không phải tư vấn đầu tư)

Các chuyên gia công nghệ tại VNSC by Finhay đã tận dụng lợi thế của công nghệ Generative Pre-trained Transformer (GPT) - trí tuệ nhân tạo thông minh và luôn cải tiến giúp tính năng AI Speed Reporter phát huy tối đa chức năng.



Với ưu thế vượt trội, AI Speed Reporter sẽ là trợ lý số giúp nhà đầu tư hoàn toàn rảnh tay khi được cập nhật thông tin ngay lập tức và có nhận định chính xác cho các bước đầu tư tiếp theo mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức.

AI Speed Reporter được phát triển từ ý tưởng táo bạo của một nhóm các chuyên gia công nghệ VNSC by Finhay trong khuôn khổ giải đấu VNSC by Finhay Hackathon 2023. Đây là cuộc thi công nghệ lần đầu tiên được tổ chức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) nhằm phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công việc. Với định vị là công ty chứng khoán số nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn tới khách hàng, VNSC by Finhay sẽ liên tục ra mắt các sản phẩm dịch vụ sử dụng công nghệ mới.

AI Speed Reporter là một trong những tính năng được đánh giá cao ngay từ vòng ý tưởng. Hiện nay, tính năng đã được ra mắt tới nhà đầu tư trên Nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay.

Ngoài AI Speed Reporter, trên nền tảng VNSC by Finhay còn có một số tính năng nổi bật khác, tiêu biểu là khách hàng có thể nạp/rút tiền 24/7 tự động, Auto Invest - công cụ hỗ trợ đầu tư tự động chủ động thiết lập những chiến lược đầu tư như mua trung bình giá (DCA) theo lịch trình cụ thể, không tốn thời gian theo dõi. Nhà đầu tư cũng sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao thông qua VNSC Academy - chương trình cung cấp kiến thức đầu tư bài bản và chuyên sâu trên webite vnsc.vn.

