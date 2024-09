VNVC chú trọng tiêm chủng an toàn trong “chiến dịch sởi”

Với năng lực vượt trội cùng kinh nghiệm triển khai tiêm chủng vắc xin an toàn trong nhiều năm, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em, 39 trung tâm tiêm chủng VNVC trong thành phố với đội ngũ gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế chuyên môn cao đã tham gia chiến dịch tiêm vắc xin sởi miễn phí cho trẻ từ 1-10 tuổi, từ ngày 16/9.

Bà Ngô Thị Tuyết Sương, Giám đốc Quản lý chất lượng hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết để sớm rút ngắn thời gian dịch sởi đang bùng phát, VNVC đã góp sức cùng ngành y tế Thành phố đưa các xe lạnh chuyên dụng vận chuyển vắc xin đạt chuẩn GSP của VNVC đến tận các trung tâm y tế quận huyện để nhận vắc xin sởi được Thành phố cấp phát. Đội ngũ quản lý chất lượng, logistics bảo quản vắc xin kiểm soát chặt chẽ từ thời điểm vắc xin được bàn giao, trong suốt hành trình vận chuyển và tới kho lạnh chuyên dụng của các trung tâm VNVC, lúc đó mới đảm bảo chặng an toàn đầu tiên của vắc xin.

VNVC sử dụng xe lạnh vận chuyển vắc xin đạt chuẩn GSP để tiếp nhận nguồn vắc xin từ trung tâm y tế quận, huyện nhằm đảm bảo chất lượng vắc xin và an toàn cho trẻ em được tiêm. Ảnh: Đinh Tiên

Trước hết về xe lạnh vận chuyển, theo bà Sương, nếu vắc xin không được vận chuyển, bảo quản an toàn theo tiêu chuẩn GSP (Good Storage Practices) khắt khe thì chất lượng vắc xin sẽ không được bảo đảm, như vậy công sức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi sẽ trở nên lãng phí do không thể tạo được hiệu quả bảo vệ tốt. Chưa kể, điều này còn ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của trẻ em khi tiêm vắc xin.

Cùng với hệ thống xe lạnh, bà Sương cho biết VNVC cũng là đơn vị tiên phong xây dựng và phát triển mạng lưới dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin chất lượng quốc tế, với kho bảo quản vắc xin lớn, chất lượng cao, với các kho lạnh tổng ở 3 miền Bắc Trung Nam, hàng trăm kho lạnh trung tâm, dàn xe lạnh vận chuyển, hệ thống tủ chuyên dụng bảo quản vắc xin - tất cả đều được công nhận đạt chuẩn GSP quốc tế, được cơ quan y tế thẩm định, công nhận. 100% trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc đều trang bị đầy đủ dây chuyền lạnh cold chain này, bởi thế, cùng lúc VNVC có thể bảo quản đến 400 triệu liều vắc xin ở nhiệt độ tiêu chuẩn từ 2-8 độ C, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng vắc xin của hàng chục triệu khách hàng và có khả năng dự trữ số lượng lớn vắc xin các loại.

Bên trong một kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn GSP của VNVC tại Thành phố Hồ Chí Minh, VNVC hiện có 4 kho tổng, gần 200 kho lạnh, dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin đạt GSP tại mỗi trung tâm, trang bị ít nhất 3 nguồn điện dự phòng Ảnh: Đinh Tiên

Hệ thống kho lạnh của VNVC được thiết kế chuyên nghiệp, lớn về diện tích, hiện đại về công nghệ và an toàn. Được xây dựng tại các mặt bằng tiêu chuẩn, thuận lợi giao thông, các kho tổng đảm bảo nghiêm ngặt quy trình 1 chiều thuận lợi cho việc xuất, nhập vắc xin theo quy định. Các kho đều được thiết kế đầy đủ các khu vực đệm, khu vực lưu trữ vắc xin nhập, xuất, biệt trữ, theo dõi đặc biệt.

Bà Sương cho biết, mỗi kho lạnh bảo quản vắc xin của VNVC được bố trí tối thiểu 3 nguồn điện gồm: Điện lưới quốc gia; Máy phát điện công suất lớn với thời gian cấp điện dự trữ lên đến 72 giờ và hệ thống xe phát điện lưu động, sẵn sàng ứng phó trong những trường hợp gặp sự cố điện lưới hoặc máy phát điện, mặc dù rất hiếm khi xảy ra. Nguồn điện dự phòng này cũng được thiết kế để đồng thời cung cấp cho tủ đựng vắc xin chuyên dụng ở mỗi trung tâm. Nếu xảy ra sự cố cúp điện/ mất điện, chỉ trong vòng 20 giây là máy phát điện đã tự vận hành thay thế.

Trẻ tiêm phòng vắc xin tại VNVC. Ảnh: Đinh Tiên

Theo ghi nhận tại VNVC, kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh công bố dịch sởi và các địa phương ghi nhận nhiều ca mắc, số người lớn và trẻ em tăng cường tiêm vắc xin phòng bệnh. Từ 1 đến 14/9, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy lượt tiêm tăng 300% so với cùng kỳ tháng trước. Chỉ tính từ ngày 1/9/2024 đến nay, VNVC đã triển khai tiêm chủng an toàn hơn 30.000 liều vắc xin sởi các loại bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết với thế mạnh là hệ thống trung tâm tiêm chủng dịch vụ lớn nhất thành phố, được chuẩn hóa đồng nhất về chất lượng chuyên môn tiêm chủng như tất cả các trung tâm trên toàn quốc, đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin chất lượng, kỹ năng chuyên môn của bác sĩ khám sàng lọc, điều dưỡng tiêm chủng tay nghề cao, trang bị đầy đủ các phòng chức năng, phòng xử trí phản ứng sau tiêm, hệ thống bảo quản vắc xin đạt chuẩn chất lượng cao.

"Mỗi trung tâm tiêm chủng của VNVC đều có phòng xử trí phản ứng sau tiêm cùng đầy đủ thuốc và phương tiện cấp cứu như hộp chống sốc, bình oxy cùng đội ngũ thường xuyên được tập huấn kỹ năng xử trí cấp cứu. VNVC là hệ thống tiêm chủng vắc xin có Tổng đài điện thoại hỗ trợ theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm 24/7, không chỉ tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc sau tiêm của khách hàng của VNVC mà còn hỗ trợ cho tất cả người dân", bác sĩ Chính nhấn mạnh.

Trong đợt ra quân ngăn dịch sởi, VNVC cam kết sẵn sàng hỗ trợ cơ sở vật chất, vật tư y tế, điều động đội ngũ tham gia cùng thành phố phòng chống dịch sởi. Hoạt động của VNVC đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội, chung tay góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người dân. Và trên hết là hướng đến tiêm chủng an toàn, hiệu quả.

Trước đó vào năm 2021, VNVC là đơn vị tiên phong đặt mua và bàn giao phi lợi nhuận cho Chính phủ 30 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca và cử hàng trăm đội tiêm tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc trên toàn quốc. Ảnh: Đinh Tiên

Theo bác sĩ Chính, 100% trẻ thuộc diện tiêm sởi miễn phí khi đến VNVC được phục vụ như các trung tâm khác của VNVC trên toàn hệ thống, đều trải qua quy trình tiêm chủng an toàn 8 bước. Thông tin tiêm chủng của trẻ sẽ được lưu trữ trên hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia và ứng dụng mobile App tiêm chủng VNVC.

VNVC đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi giá để người dân kịp thời phòng bệnh, đặc biệt là các gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. VNVC cũng là đơn vị tiêm chủng tiên phong hỗ trợ tiêm các gói tiêm vắc xin trước, trả chi phí sau kéo dài đến 12 tháng, toàn bộ lãi suất do VNVC hỗ trợ, giúp người dân chi trả linh hoạt, giảm gánh nặng kinh tế.