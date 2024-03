Vợ á hậu ké 16 tuổi đăng ảnh kỉ niệm cùng đại gia đình, Shark Hưng nói 1 câu khẳng định chắc nịch hạnh phúc vô bờ bến

Không chỉ nổi tiếng trên thương trường với những quan điểm đầu tư, kinh doanh sắc bén, Shark Hưng còn là một người chồng, người cha "nhà người ta" được nhiều người hâm mộ. Cuộc hôn nhân của shark Hưng với người vợ trẻ kém 16 tuổi luôn được nhiều người quan tâm. Nhất là khi cả 2 thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường trên mạng xã hội.

Mới đây, đích thân bà xã Nguyễn Thu Trang đã đăng loạt ảnh kỉ niệm cùng đại gia đình với dòng chia sẻ: "They say the greatest marriages are built on teamwork. Thanks for being on my side through all situation. Happy anniversary! I love you, Phạm Thanh Hưng

Together we are working on a bigger and bigger family'.

(Tạm dịch: Người ta nói cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất được xây dựng trên nền tảng của sự hợp tác. Cảm ơn vì đã luôn bên em trong mọi hoàn cảnh. Chúc mừng ngày kỉ niệm! Em yêu anh, Phạm Thanh Hưng. Hãy cùng nhau xây dựng một đại gia đình lớn mạnh nhé.)

Con trai lớn của Shark Hưng được khen bảnh bao như tài tử điện ảnh

Đại gia đình quây quần hạnh phúc

Bức ảnh đại gia đình bao gồm gia đình nhỏ của shark Hưng - Nguyễn Thu Trang, các con không chỉ cùng cha mẹ và các anh chị em. Mọi người đều tươi cười hạnh phúc.

Đáp lại, shark Hưng để lại dòng bình luận đơn giản nhưng là lời khẳng định chắc nịch về niềm hạnh phúc của gia đình: "Love you more and more...by times flies."

(Tạm dịch: Yêu em, nhiều và nhièu hơn nữa, dù thời gian trôi.)

Trong bài đăng, nhiều bạn bè, người quen dành những lời chúc mừng của đại gia đình.

"Em chúc mừng anh chị, trông ảnh đã thấy không khí gia đình rất vui rồi!"

"Đại gia đình hạnh phúc, viên mãn và trọn vẹn bạn ơi. Chúc mừng bạn và Shark nha."

"CChúc mừng Em và Gia đình! Cả nhà sum vầy thật hạnh phúc!"

Doanh nhân Phạm Thanh Hưng nổi tiếng khi tham gia các mùa "Shark Tank" phiên bản Việt. Shark được nhiều người ngưỡng mộ nhờ kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực, cách nói chuyện cuốn hút cùng vẻ ngoài bảnh bao dù đã gần U50. Shark Hưng thường xuyên có phát ngôn sâu sắc về chuyện khởi nghiệp, còn gây sốt cộng đồng mạng bởi đem tới cho giới trẻ nhiều kiến thức thú vị.

Đặc biệt, cuộc hôn nhân với của shark Hưng với vợ á hậu kém 16 tuổi Nguyễn Thu Trang khiến dân tình trầm trồ ngưỡng mộ. Hai người kết hôn vào cuối năm 2018 và hiện đã có 2 con sinh đôi. Cặp con riêng 1 trai, 1 gái của shark Hưng cũng thường được shark đăng ảnh công khai, thân thiết với gia đình mới của cha.