Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện chi 80 triệu đồng làm giả bệnh án tâm thần

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đề nghị truy tố 34 bị can đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Trong số này, 2 cựu viện trưởng đều bị đề nghị truy tố. Cụ thể, bị can Bùi Thế Hùng (SN 1961, giữ chức Viện trưởng từ năm 2015 đến tháng 4/2022) bị đề nghị truy tố 3 tội danh: Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Lê Văn Hùng (SN 1971, làm Viện trưởng từ tháng 5/2022 đến 5/2024) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần, các đối tượng vi phạm pháp luật đã móc nối với một số đối tượng là lãnh đạo, bác sĩ công tác tại Viện pháp y Biên Hoà để làm kết luận giám định pháp y tâm thần ở mức hạn chế hoặc mất khả năng về nhận thức và điều khiển về hành vi để được không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án. Các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau để cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện) tại toà.

Kết luận điều tra chỉ ra, Võ Thị Thanh Mai (vợ của trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện ) mặc dù không bị bệnh tâm thần, tuy nhiên để được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty địa ốc Alibaba nên Mai đã đưa tiền để nhờ người lo cho mình bệnh án tâm thần sai sự thật.

Khoảng tháng 5/2022, Mai đang được tại ngoại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, Mai muốn được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử nên đã nhờ và chuyển cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan (ở Bến Tre, là lao động tự do) 80 triệu đồng để Loan liên hệ làm hồ sơ bệnh án tâm thần cho Mai.

Sau đó, Loan liên hệ và chuyển 70 triệu đồng cho Cao Trí Trung (đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà) để giúp Mai liên hệ làm hồ sơ bệnh án tâm thần, còn Loan hưởng lợi 10 triệu đồng.

Trung liên hệ Võ Đức Dương (điều dưỡng Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà) nhờ làm hồ sơ bệnh án cho Mai và đưa cho Dương 70 triệu đồng. Dương đưa cho Nguyễn Thành Quang (Trưởng khoa của viện) 50 triệu đồng, còn lại 20 triệu đồng Dương hưởng lợi.

Nguyễn Thành Quang nhận 50 triệu đồng từ Dương làm hồ sơ cho Mai được nhập viện điều trị bệnh tâm thần để có hồ sơ bệnh án.

Quang đã nhờ Trương Thị Xuân Uyên (Phó khoa) khám ban đầu để Mai nhập viện điều trị, nhưng Quang không đưa tiền cho Uyên.

Hồ sơ bệnh án Võ Thị Thanh Mai thể hiện, Mai khám bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà ngày 11/5/2022, Trương Thị Xuân Uyên là bác sĩ khám khi nhập viện, sau đó nhập khoa giám định điều trị từ ngày 11/5/2022 đến 08/7/2022. Nguyễn Thành Quang là bác sĩ điều trị và kê đơn thuốc cho Mai trong thời gian nằm điều trị ở Khoa giám định.

Theo Viện kiểm sát, Võ Thị Thanh Mai đã đưa 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan để liên hệ làm hồ sơ bệnh án tâm thần cho Mai nhằm được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Mai có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của Mai để xửlý theo quy định.

Bị can Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan phạm vào tội Môi giới hối lộ; Võ Đức Dương phạm vào tội Môi giới hối lộ.

Hành vi của Cao Trí Trung có dấu hiệu của tội Môi giới hối lộ. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi đã phạm vào tội của Trung để xử lý.

Nguyễn Thành Quang đã thông qua Võ Đức Dương, Cao Trí Trung, Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan nhận số tiền 50 triệu đồng của Võ Thị Thanh Mai để làm hồ sơ cho Mai được nhập viện điều trị bệnh tâm thần để có hồ sơ bệnh án. Hành vi nêu trên của Nguyễn Thành Quang đã phạm vào tội Nhận hối lộ.

Trương Thị Xuân Uyên được Nguyễn Thành Quang nhờ khám ban đầu để Mai nhập viện điều trị, nhưng Quang không đưa tiền cho Uyên. Vì vậy, không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với Trương Thị Xuân Uyên.



