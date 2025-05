Vợ chồng Đoàn Di Băng công khai xin lỗi, nói bị thiệt hại: Phản ứng của netizen mới đáng bàn

Trưa 17/5, Đoàn Di Băng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, thông báo về vụ việc toàn bộ lô sản phẩm Hanayuki sunscreen body (kem chống nắng toàn thân) loại hộp 1 tuýp 100 gram bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi do không đáp ứng quy định đang được người tiêu dùng quan tâm.

Sau dầu gội, sản phẩm kem chống nắng của Đoàn Di Băng tiếp tục bị thu hồi.

Cũng như những lần trước, vợ doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cho hay lỗi được xác nhận từ phía nhà máy sản xuất - Công ty TNHH EBC Group - nay là công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất.

Theo lời Đoàn Di Băng, cô và đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (TPHCM) là bên đang chịu thiệt hại, xem đây như một bài học lớn.

Đoàn Di Băng chia sẻ: “Chúng tôi cũng là bên chịu thiệt hại trực tiếp, vì là khách hàng nhập sản phẩm từ nhà máy sản xuất. Sự cố lần này là một bài học lớn và là cơ hội để chúng tôi rà soát và nâng cao hơn nữa các tiêu chuẩn kiểm định nội bộ”.

Đoàn Di Băng nói mình là người chịu thiệt hại.

Cuối cùng, cô gửi tiếp tục gửi lời xin lỗi, khẳng định bản thân cũng như VB Group “cam kết minh bạch thông tin, siết chặt quy trình giám sát, và tiếp tục gìn giữ các giá trị chất lượng - uy tín - đạo đức kinh doanh mà chúng tôi luôn theo đuổi”. Đoàn Di Băng cũng đưa ra hướng giải quyết và thông báo tình hình hiện tại.

Tuy nhiên, đến khoảng hơn 12h trưa ngày 17/5, không rõ lý do vì sao Đoàn Di Băng bất ngờ sửa lại thông báo từ: “Kiểm tra lại toàn bộ chuỗi cung ứng, Gửi mẫu sản phẩm đi kiểm định độc lập, để đảm bảo rằng tất cả sản phẩm lưu hành đều an toàn tuyệt đối” thành “Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành: Kiểm tra lại toàn bộ chuỗi cung ứng để đảm bảo rằng tất cả sản phẩm lưu hành đều an toàn tuyệt đối”.

Chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ cũng đăng tải nội dung tương tự.

Cặp vợ chồng với câu chuyện hàng kém chất lượng đang được quan tâm nhất lúc này.

Song, thông báo mới nhất của cặp vợ chồng doanh nhân này chẳng những không thể xoa dịu người tiêu dùng mà còn làm “thổi bùng sự phẫn nộ”. Cụ thể là lượt thả icon phẫn nộ dưới bài đăng của Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ tăng “chóng mặt”.

Cụ thể, người tiêu dùng cho rằng việc nhà máy sản xuất làm sai thì họ phải chịu trách nhiệm nhưng công ty của chồng Đoàn Di Băng - VB Group chính là đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cần phải thể hiện trách nhiệm rõ ràng trong sự việc.

Lượt phẫn nộ sau hơn 30 phút đăng bài.

“Không thể nói chúng tôi chỉ khách hàng nhập sản phẩm từ nhà máy sản xuất và bán được trong khi các bạn lên quảng cáo, khẳng định chắc nịch công dụng sản phẩm. Hơn nữa, đâu ra cái chuyện bây giờ kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng (SPF 2,4), trong khi sản phẩm có chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 50) thì các bạn mới đem đi kiểm nghiệm. Thế là từ đầu chỉ nhập về bán, không có biết gì về sản phẩm, cũng không có kiểm định gì à…” một netizen bình luận.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều netizen còn tỏ ra bức xúc, hoài nghi khi đến thời điểm hiện tại, Đoàn Di Băng vẫn bày bán những sản phẩm do Công ty TNHH EBC Group sản xuất, gắn link ở giỏ hàng TikTok, đồng thời trả lời bình luận của khách hàng là cứ yên tâm sử dụng, sản phẩm đảm bảo chất lượng.

“Các bạn luôn yêu mến Di Băng, luôn tin tưởng Băng cũng như các sản phẩm của Băng thì các bạn mua ủng hộ Băng nha”, Đoàn Di Băng chia sẻ trong clip bán kem đánh răng mới nhất.

Đoàn Di Băng vẫn miệt mài livestream bán hàng và khẳng định chất lượng sản phẩm.

Đâu mới là sản phẩm “tin tưởng” trong vô số sản phẩm mà vợ chồng Đoàn Di Băng đang bày bán? Phải đến lúc phát hiện ra sản phẩm kém chất lượng thì người bán mới đưa đi kiểm định?...

Dưới các bài viết của mình, Đoàn Di Băng hạn chế/lọc bình luận. Trên giỏ hàng ở TikTok, từ 12h trưa ngày 17/5 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki sunscreen body đã bị gỡ bỏ.

Hiện tại, những thông tin liên quan đến vụ sản phẩm Đoàn Di Băng bị tiêu hủy, thu hồi liên tục vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen.