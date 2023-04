Vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn khoe khoảnh khắc ngọt ngào trước thềm hôn lễ tại Việt Nam, còn nói 1 câu khiến công chúng xuýt xoa

Vừa mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Phillip Nguyễn đã chia sẻ 2 khoảnh khắc đời thường bên bà xã Linh Rin.

Đi kèm với hình ảnh ngọt ngào giữa 2 vợ chồng, ông xã Linh Rin còn nhắn nhủ một câu nói lãng mạn không kém: "A lot of changes in a months time but still the same us" (Tạm dịch: Rất nhiều thay đổi trong một tháng nhưng chúng ta vẫn vậy).

Linh Rin và Phillp Nguyễn khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau

Trong khoảnh khắc này, Linh Rin và ông xã Phillip Nguyễn diện những trang phục hàng ngày đứng trong căn biệt thự sang trọng. Nhìn khoảnh khắc này của cặp đôi, ai cũng phải công nhận rằng trông đúng chuẩn cuộc sống hào môn.

Nhiều nguồn tin cho rằng, đám cưới tại TP.HCM giữa Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ diễn ra trong tháng 4 này. vài ngày trước, Linh Rin cũng hé lộ một bức ảnh diện váy cô dâu trên trang cá nhân. Thậm chí, hiện giờ cô em Tiên Nguyễn của Phillip Nguyễn cũng đã có mặt tại Việt Nam sau một thời gian công tác tại Mỹ. Công chúng hiện tại đều rất mong chờ tới đám cưới của cặp đôi tại Việt Nam.