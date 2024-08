Vợ chồng Midu tình tứ, cùng dàn sao Việt đi xem show Chung Thanh Phong

Chung Thanh Phong sinh năm 1988 tại Đà Nẵng, là một trong những nhà thiết kế váy cưới hàng đầu Việt Nam. Một số show gây tiếng vang của anh phải kể tới CTPNo.2, Dear My Princess, I AM What I AM, She's A Goddess,…

Các thiết kế của Chung Thanh Phong được nhiều sao hạng A trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn như: Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Nhã Phương, ca sĩ Hari Won.