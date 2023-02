Vợ chồng Xemesis “mở bát” Valentine với hành trình 5 năm yêu nhau: Xoài Non nay đã “chín”, nàng dâu hào môn đỉnh nhất là đây!

Khởi động chuỗi ngày ngập tràn “cẩu lương” khi Valentine sắp tới, mới đây, cặp đôi Xoài Non và Xemesis đã đăng tải đoạn clip kỉ niệm hành trình 5 năm yêu nhau.

Trong clip, Xoài Non hé lộ từ những khoảnh khắc đầu tiên khi “streamer giàu nhất Việt Nam” giới thiệu cô là bạn gái với người hâm mộ. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, cặp đôi dính nhau như sam, đi đâu, làm gì cũng đều có nhau. Mặc dù chênh lệch nhau 13 tuổi nhưng cả hai dường như không có khoảng cách, ở bên nhau đều bộc lộ sự “lầy lội”, đáng yêu khiến dân tình thích thú.

Xoài Non chia sẻ về hành trình yêu nhân dịp kỉ niệm 5 năm bên nhau

Được biết, Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018 và tháng 2/20219, nam streamer chính thức công khai mối quan hệ với hot girl sinh năm 2k2. Thời điểm đó, Xoài Non chưa đủ 18 tuổi, cộng thêm những khác biệt về gia thế khiến cặp đôi nhận nhiều bàn tán từ cộng đồng mạng.

Xemesis từng không ngần ngại thừa nhận mình là người có nhiều kinh nghiệm tình trường, song, Xoài Non là bạn gái Việt Nam đầu tiên mà gia đình anh đồng ý cho tìm hiểu. Bản thân nam streamer cũng không ít lần cho rằng anh cảm thấy may mắn khi yêu và cưới Xoài Non. Ngược lại, về phía Xoài Non cũng luôn thể hiện tình cảm chân thành mặc cho những lời đồn đoán không hay về chuyện tình yêu này.

Xoài Non và Xemesis thời mới yêu

Đến năm 2020, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng đám cưới siêu hoàng tráng, lộng lẫy. Từ khi yêu đến khi cưới, Xoài Non luôn được ông xã cưng chiều, đáp ứng mọi nhu cầu nên cô giống hệt một nàng công chúa trong ngày trọng đại của mình. Cô nàng từng bày tỏ, Xemesis là người mang đến cho cô cảm giác gia đình, nhận ra đó chính là định mệnh của cuộc đời. Do vậy, Xoài Non luôn vui vẻ và hài lòng khi lập gia đình ở tuổi 18.

Không chỉ được chồng yêu thương, Xoài Non còn rất được lòng cả gia đình chồng. Nhiều lần người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc thân thiết cùng mẹ chồng. Cô từng tiết lộ, bản thân vô cùng may mắn khi được làm con dâu của bố mẹ Xemesis. Cả gia đình chồng đều rất đón nhận Xoài Non dù đôi lúc cô cho biết tính cách mình vẫn còn trẻ con, vô tư.

Cặp đôi về chung nhà bằng đám cưới hoành tráng

Xoài Non có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng

Cũng nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày yêu nhau gần với lễ tình nhân, Xoài Non và ông xã còn khoe bộ ảnh cực tình tứ khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa, trầm trồ. Bước sang năm thứ 3 về chung một nhà, cặp đôi được nhận xét ngày càng tình cảm, mặn nồng. Không những vậy, nhan sắc và cuộc sống của cặp đôi đều thăng hạng trông thấy. Xoài Non được netizen khen ngợi bởi vẻ ngoài ngày càng mặn mà, quyến rũ và thu hút. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng trẻ mới đây còn cùng nhau kinh doanh quán ăn, liên tục mở cơ sở mới và có lượng khách hàng ổn định.

Cặp vợ chồng trẻ có nhiều khoảnh khắc "lầy lội", nhắng nhít