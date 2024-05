Vợ doanh nhân 9X của Chi Bảo "bế" bụng bầu 5 tháng làm sự kiện, tự tin đọ sắc vóc bên dàn sao lớn

Ngày 12/5, Viện thẩm mỹ Lavender By Chang kết hợp với tập đoàn thẩm mỹ công nghệ cao Iskra Medical Hoa Kì, tổ chức sự kiện ra mắt công nghệ mới.

Sự kiện được tổ chức tại khách sạn 5 sao The Reverie Sài Gòn, quy tụ các ngôi sao như ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Bảo Thy - đều là những khách hàng thân thiết thường xuyên sử dụng các công nghệ làm đẹp tại Lavender By Chang và cũng là những người đầu tiên trải nghiệm công nhệ mới.

Ca sĩ Thu Phương xuất hiện trong sự kiện với đầm kim sa lộng lẫy, nhan sắc trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 52. Nữ ca sĩ gốc Hải Phòng mang tới sự kiện những ca khúc hit được làm mới như “Trăng dưới chân mình", mashup Có em chờ, Ánh nắng của anh…

Cũng xuất hiện trong sự kiện, ca sĩ Bảo Thy cho biết cô tăng tới 6kg sau khi phải điều trị kháng sinh liều cao vì bị ốm dài ngày, vì vậy đang rất háo hức trải nghiệm công nghệ mới để lấy lại vóc dáng thon gọn. Người đẹp quyến rũ với đầm công chúa khoe nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào, tự tin đọ sắc cùng CEO Chang và các chị đẹp Thu Phương, Khánh Thi.

Bà mẹ 3 con Khánh Thi xuất hiện với chiếc đầm đen thanh lịch, giản dị nhưng phủ nguyên cây trang sức đồ hiệu. Cô gây bất ngờ vì vóc dáng đã thon gọn hơn hẳn so với những hình ảnh trên truyền thông vừa qua.

Kiện tướng Dance Sport cho biết cô hết sức vui mừng vì công nghệ này ra mắt đúng lúc cô đang rất cần phải giảm cân sau sinh. “Công nghệ này giảm cân nhanh và còn an toàn tuyệt đối nên rất phù hợp với Thi ở hiện tại. Mới làm 1 buổi thôi nhưng Thi đã xuống được luôn 2,5kg rồi mà vẫn rất khỏe mạnh để vừa làm việc, vừa chăm sóc cho 3 đứa con. Hi vọng trong vòng 1 tháng tới sẽ giảm được 10kg đúng như cam kết của Lavender By Chang”.



Khánh Thi bên CEO Lý Thuỳ Chang.

Nữ doanh nhân 9X gây bất ngờ với sắc vóc dù đang mang thai ở tháng thứ 5.

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dù vừa hoàn thành xong liveshow tại Sài Gòn và đang bận chuẩn bị cho liveshow lớn sắp tới tại Hà Nội nhưng vẫn dành thời gian tham dự sự kiện. Nam ca sĩ chia sẻ mình là một trong những người đầu tiên trải nghiệm công nghệ giảm cân Carbolite tại Việt Nam.

“Làm ngay lần đầu tiên đã thấy bụng phẳng hẳn và rất săn chắc. Sau khi làm 3 lần Hưng đã xuống được 7kg rồi và hiện tại thì thân hình đã rất gọn gàng, cơ thể khoẻ mạnh dẻo dai, rất tự tin với các màn nhảy cùng dancer". Nam ca sĩ cũng khuấy động sự kiện với những nhạc phẩm mới nhất trong liveshow vừa rồi của mình: Mỹ Lan Tôi yêu nàng, Mashup Tuổi xa người, Girl you are my love.