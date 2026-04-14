Vợ kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu đang mang thai con thứ 2?

Khoảng 1 năm trước, vợ chồng Hồ Quang Hiếu hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Mới đây, Tuệ Như – bà xã kém 17 tuổi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh diện bikini trong không gian nghỉ dưỡng sang trọng. Trong loạt ảnh, cô gây ấn tượng với vóc dáng gợi cảm, thần thái tự tin.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm lại là vòng 2 có phần nhô cao hơn bình thường.Ngay dưới phần bình luận, nhiều ý kiến nhanh chóng đặt nghi vấn Tuệ Như đang mang thai con thứ hai. Một tài khoản để lại bình luận: "Bụng này có baby nữa nè", thu hút sự chú ý và đồng tình từ một bộ phận cư dân mạng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là góc chụp hoặc do cách tạo dáng, ánh sáng khiến vòng 2 trông lớn hơn.

Trước đó, cặp đôi từng nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai chuyện tình cảm và về chung một nhà. Kể từ sau kết hôn, Tuệ Như thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường giản dị, tận hưởng cuộc sống hôn nhân và nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Sau khi chào đón con trai đầu lòng, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như quyết định tổ chức hôn lễ để đánh dấu cột mốc trọn vẹn trong hành trình bên nhau. Không phô trương hay ồn ào, đám cưới của cặp đôi diễn ra trong không khí giản dị, ấm cúng, với sự góp mặt của gia đình và những người thân thiết. Hơn cả một nghi thức, đó là minh chứng rõ ràng cho một tổ ấm đủ đầy và hạnh phúc mà cả hai cùng vun đắp.

Dù có khoảng cách tuổi tác đáng kể, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như vẫn tìm được sự đồng điệu trong lối sống và quan điểm tình yêu. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng bà xã chính là người mang đến cho anh cảm giác bình yên, đồng thời khiến anh thay đổi cách nhìn về hôn nhân. Từ sự thấu hiểu và gắn bó ấy, cả hai nhanh chóng quyết định xây dựng gia đình và chào đón con đầu lòng.

Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân với Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như thổ lộ: "Hồi mới cưới, sáng nào ngủ dậy, anh Hiếu cũng hỏi 'em có yêu anh không?' nhưng chỉ 1 tháng sau thôi là anh ấy đá tôi văng qua 1 góc, không thèm ôm luôn. Ngủ mà tôi quay ra ôm là bảo, thôi nực lắm. Ra ngoài thì anh Hiếu trưởng thành, chứ ở nhà rất bánh bèo, con nít. Anh Hiếu ngủ, cái tướng như nàng tiên cá".

Hồ Quang Hiếu chính thức công khai mối quan hệ với Tuệ Như vào tháng 4/2023. Chỉ một tháng sau, cả hai đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và về chung một nhà. Đến tháng 2 vừa qua, Tuệ Như hạ sinh con trai đầu lòng - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên thân mật là Hin), đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.

Trước khi “về chung một nhà”, chuyện tình của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như từng khiến nhiều khán giả bất ngờ, đặc biệt là khoảng cách 17 tuổi giữa hai người. Cặp đôi từng chia sẻ đến với nhau một cách tự nhiên, bắt đầu từ tình bạn, dần trở thành tri kỷ và phát triển thành tình yêu lúc nào không hay.