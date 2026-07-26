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Vỏ lốp ô tô nằm giữa cao tốc, 3 phương tiện va chạm liên hoàn

| | Xã hội

Một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nguyên nhân nghi do chiếc vỏ lốp xe tải nằm chắn giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Thọ

Lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xảy ra vào tối 25/7.

Theo đó, vào khoảng hơn 19h cùng ngày, tại Km211+100 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng về Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô con di chuyển cùng chiều.

Vụ việc khiến các phương tiện bị hư hỏng, dừng ở làn sát dải phân cách giữa cao tốc.

Đáng chú ý, tài xế phản ánh, có 1 chiếc lốp xe tải nằm giữa đường. Họ cho rằng việc có chiếc lốp xe đã dẫn đến vụ tai nạn kể trên.

Lực lượng CSGT đang trích xuất dữ liệu camera giám sát để xác định phương tiện làm rơi vỏ lốp và trách nhiệm liên quan.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

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