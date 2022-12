Vợ Messi và giọt nước mắt hạnh phúc: Cô vợ 'số hưởng' hay phụ nữ chủ động chọn hướng?

Cô vợ số hưởng hay phụ nữ chủ động chọn hướng?

Sau khi Messi cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup tối 18/12, khoảnh khắc vợ anh - Antonella Roccuzzo khóc khi nâng cúp cùng chồng gây "bão" mạng xã hội. Cô đăng ảnh bên chồng con: "Cảm ơn anh cho em biết thế nào là không bỏ cuộc, thế nào là chiến đấu đến cùng".

Khi Messi tỏa sáng, mọi người cười còn vợ anh ấy khóc. Có lẽ chỉ cô – người đồng hành cùng chồng mình mọi lúc, mọi nơi mới thấu hiểu những gian khó, khổ cực và áp lực mà anh ấy phải trải qua.

Sau khi Messi và đội Argentina giành chiến thắng, người ta nói, Antonella là cô vợ số hưởng, may mắn: Con nhà giàu, xinh đẹp, được hâm mộ từ năm 9 tuổi, chồng là thần đồng bóng đá, mang về cả bộ sưu tập cúp vàng… Đến thời khắc quan trọng và tự hào của Messi, anh vẫn kiên nhẫn chụp ảnh cho vợ dưới bao ánh mắt ghen tỵ cùng ngưỡng mộ. Mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời dường như Antonella đều đang sở hữu. Vậy đó có thực sự là may mắn tột đỉnh?

Quay trở lại nhiều năm về trước khi xuất phát điểm của chàng và nàng hoàn toàn khác nhau.

Messi gia nhập đội bóng nổi tiếng của Argentina năm anh 6 tuổi. Tuy nhiên đến năm 10 tuổi thì anh được chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng ảnh hưởng phát triển chiều cao. Chi phí điều trị mỗi tháng là 1 con số không nhỏ. Với gia đình có 4 người con thì bệnh tình của Messi thực sự là vấn đề khó khăn. Mãi cho đến năm anh 13 tuổi, Barcelona đã chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho Messi, mở ra con đường huy hoàng của siêu sao sau này.

Ngược lại, Antonella xuất thân trong một gia đình giàu có. Cha cô là 1 doanh nhân sở hữu một chuỗi siêu thị ở Argentina.

Cả hai quen nhau khi Messi 9 tuổi còn Antonella 8 tuổi. Anh đến nhà đồng đội Lucas chơi và tình cờ gặp được cô bé xinh xắn dễ thương khiến anh "say nắng". Dù là những cảm xúc trẻ con nhưng Messi rất kiên định: "Một ngày nào đó chúng ta sẽ đính hôn".

Trải qua nhiều biến cố, định mệnh đã đưa họ chính thức trở thành người yêu của nhau vào năm 2005. Chắc hẳn nhiều người nghĩ yêu được siêu sao là điều đáng mơ ước của bất cứ cô gái nào. Nhưng cùng bước đường đồng hành với Messi, có những lúc Antonella đã phải từ bỏ và lựa chọn.

Tạm gác việc học Thạc sĩ Nha khoa để chuyển đến Barcelona cùng Messi là quyết định quan trọng của Antonella. Với ngoại hình xinh đẹp cùng tài năng vốn có, cô bén duyên với công việc người mẫu, mở cửa hàng riêng và hợp tác với nhiều người nổi tiếng.

Có lẽ Antonela đã "lãi" khi quyết định từ bỏ thành công này để có được một thành công khác. Vậy đây có phải may mắn hay là sự chủ động nắm bắt và nỗ lực dù ở bất cứ môi trường nào?

Đàn ông tốt không phải là sự may mắn hay món quà được ban tặng?

Năm 2019, Messi từng viết thư tình cho vợ. Trong thư, anh đề cập đến khoảng thời gian hai nơi xa cách, liên lạc không dễ dàng, email, điện thoại đường dài và thư từ lúc đó đều rất khó khăn: "Antonella, em là tất cả của anh - là người bạn đời tuyệt vời và luôn hiểu mọi cảm xúc của anh, đặc biệt là trong những thời điểm anh khó khăn nhất".

Khi trả lời phỏng vấn anh cũng không tiếc lời khen vợ: "Vợ tôi có những nét tính cách tuyệt vời. Tôi thực sự ngưỡng mộ cách cô ấy giải quyết công việc hàng ngày. Cô ấy luôn điềm tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách thông minh".

Và sau mỗi lần siêu sao bóng đá khen vợ đều ẩn chứa lý do, nó cô đúc từ những tháng ngày đồng cam cộng khổ. Đó có thể là những hành động bình thường nhưng ăn sâu vào tâm trí người đàn ông, khiến họ cảm động và khắc cốt ghi tâm.

Là vợ một siêu sao sân cỏ được cả thế giới biết tới nhưng Antonella luôn có những nét cá tính, bản sắc riêng khiến Messi mê đắm. Thậm chí cô không hứng thú nhiều với bóng đá, và cô cũng không quá quan tâm đến việc Messi ghi bao nhiêu bàn trên sân. Ngay cả cậu con trai đáng yêu cũng là antifan của bố.

Nếu quan niệm nhà là nơi để về, là nơi bão dừng sau cánh cửa thì chắc hẳn tổ ấm của Antonella kiến tạo sẽ luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và sự thoải mái.

"Sau một trận thua về nhà, anh chỉ quan tâm đến em và các con. Thua trận bóng luôn làm anh bực bội, nhưng thắng thua chẳng là gì so với gia đình.

Ngày xưa thua trận là anh nhốt mình trong phòng không ăn không uống, bây giờ anh thấy trên đời có nhiều thứ quan trọng hơn bóng đá, đó là gia đình.

Mục tiêu của anh không còn là huy chương vàng hay danh hiệu Europa League nữa, mà là được già đi cùng em và các con".

"Em là một người phụ nữ tuyệt vời, một người phụ nữ hiếm khi cáu gắt và luôn vui vẻ, lạc quan… Có một điều anh chắc chắn, Antonella, không có gì trên thế giới này đẹp hơn em. Anh yêu em rất nhiều".

Vậy chẳng phải Messi mới là người may mắn vì lấy được Antonella làm vợ hay sao?

Nếu nhiều người nghĩ lấy được chồng tốt là một sự may mắn hay số hưởng thì việc chọn lựa, nắm giữ hay phải buông bỏ cũng sẽ giống trò may rủi. Và giá trị của người phụ nữ sẽ mài mòn dần. Thực chất, để có được kết quả tốt ai cũng cần cả một quá trình cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Hôn nhân cũng vậy, sẽ không có thắng – thua, sai – đúng, may – rủi nếu cả vợ và chồng cùng đồng lòng đưa nhau lên những đỉnh vinh quang.

Nguồn: Redian, People