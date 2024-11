Vợ sao nam từ chối thừa kế 300 tỷ đô nói 1 câu gây bão cõi mạng

Vợ chồng diễn viên Cha In Pyo - Shin Ae Ra là "của hiếm" tại Kbiz, khi họ từ chối khối tài sản thừa kế 300 tỷ USD (khoảng 6.660.000 tỷ đồng) và tự xây dựng sự nghiệp. Không những vậy, vợ chồng diễn viên còn có tấm lòng nhân ái khi nhận nuôi 2 con gái, đối xử không khác gì con ruột.

Trong chương trình Giảng Viên Khiến Trái Tim Bạn Khóc của đài MBC số mới nhất, Shin Ae Ra đã có những chia sẻ cảm động về 2 cô con gái nuôi. "Thật đau lòng vì con không khóc ngay cả khi tã ướt sũng" - Shin Ae Ra kể về lần đầu gặp cô con gái lớn Yeeun. Khi tiếp xúc với bé, nữ diễn viên dần nảy sinh tình yêu thương và quyết định phải nhận nuôi con. Bà xã Cha In Pyo kêu gọi xã hội cần thay đổi nhận thức về việc nhận con nuôi. Cô nhấn mạnh "Nhận nuôi con và sinh ra con không hề khác nhau", đồng thời mong muốn chính quyền hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý nhận nuôi con nhanh. Câu nói lập tức gây bão cõi mạng.

Shin Ae Ra xúc động chia sẻ về 2 cô con gái nuôi trên đài MBC

Shin Ae Ra cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi tham gia chương trình của đài MBC. Nữ diễn viên nói "Đến MBC có cảm giác như về nhà bố mẹ vậy", do MBC chính là "bà mối" cho Shin Ae Ra và Cha In Pyo. Họ bén duyên khi đóng chung phim Tình Anh Trao Em của đài truyền hình này vào năm 1994.

Quan điểm về nhận con nuôi của Shin Ae Ra nhận được sự cảm phục từ công chúng. Trước đây, nữ diễn viên chia sẻ rằng cô luôn nhắc nhở 2 con nuôi không được quên đi gốc rễ, cội nguồn: "Tôi luôn căn dặn Yeeun và Yejin rằng ‘Các con có 2 người mẹ. Tuy mẹ ruột không nuôi nấng nhưng lại có công mang nặng đẻ đau để các con được sinh ra. Khi trưởng thành, 2 đứa có thể tìm lại bố mẹ ruột’. Thực ra tôi cũng muốn gặp bố mẹ ruột của Yeeun, Yejin để gửi lời cảm ơn vì họ đã đưa các con đến với thế giới này".

Khi Yeeun - Yejin bị chế nhạo tại trường học vì là con nuôi, bà xã Cha In Pyo đã ra sức động viên, an ủi 2 con: "Cậu bạn của các con vẫn còn non dại, vô tri lắm. Cậu bé không hiểu được niềm hạnh phúc của bố mẹ khi nhận nuôi 2 con đâu". Chưa hết, nữ diễn viên sinh năm 1969 còn tìm gặp riêng học sinh đã cười nhạo con mình và khuyên răn nhẹ nhàng: "Cô nghe nói cháu không biết gì về cách người lớn nhận con nuôi. Thế thì cháu cứ hỏi cô bất cứ lúc nào nhé. Rồi cô sẽ nói cho cháu biết chuyện nhận con nuôi tuyệt vời như thế nào". Trên các diễn đàn, netizen đã dành nhiều lời khen cho cách giải quyết của nữ diễn viên nổi tiếng.

Gia đình hạnh phúc của Shin Ae Ra - Cha In Pyo và 3 con

Cặp đôi nổi tiếng Cha In Pyo - Shin Ae Ra đóng chung phim Tình Anh Trao Em năm 1994 và nảy sinh tình cảm. Đến năm 1995, họ kết hôn và chào đón cậu con trai đầu lòng vào năm 1998. Sau đó, họ lần lượt nhận nuôi thêm 2 con gái và chăm sóc, yêu thương không khác gì con đẻ.

Cha In Pyo sinh năm 1967, nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim như Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, Tình Yêu Hoàn Hảo… Xuất thân từ gia đình tài phiệt song nam tài tử lại sẵn sàng từ chối tiếp quản việc kinh doanh của bố để theo đuổi nghệ thuật. Chia sẻ với truyền thông Hàn về lý do từ chối thừa kế tập đoàn của cha, Cha In Pyo từng cho hay: "Có những người đã cống hiến cả cuộc đời cho công ty. Do đó, việc để cho chúng tôi thừa kế và quản lý, những người vốn không biết gì về ngành vận tải và chưa có cống hiến nào, thật là vô nghĩa".

Trong khi đó, Shin Ae Ra sinh năm 1969, ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim như Bad Housewife, Love In Your Arms… Sau gần 3 thập kỷ hôn nhân, vợ chồng Shin Ae Ra - Cha In Pyo vẫn hạnh phúc và ngọt ngào như ngày đầu mới yêu.

Vợ chồng tài tử hạnh phúc bền chặt qua 3 thập kỷ

Nguồn: Ilgan Sports