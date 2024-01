Vợ tỷ phú U60 chỉ cao 1m57 vẫn đạt 88% tỷ lệ vàng cơ thể, lọt Top nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới được Times công nhận

Salma Hayek, nổi tiếng với vóc dáng quyến rũ, là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hollywood. Bên cạnh sự nghiệp ấn tượng trong ngành điện ảnh và đề cử giải Oscar, cô cũng được biết đến là người vợ của Francois-Henri Pinault - CEO của tập đoàn thời trang Kering, giữ vị trí thứ hai về quy mô trên thế giới, với tài sản gia đình ước lượng hơn 29,4 tỷ USD.

Salma Hayek là một nữ diễn viên xuất thân từ Mexico, với mẹ là ca sĩ opera và cha là doanh nhân ngành dầu mỏ gốc Lebanon. Cô đã từ bỏ việc học quan hệ quốc tế và khoa học chính trị tại đại học Iberoamericana, Mexico để theo đuổi ước mơ làm diễn viên.

Salma đã thành danh tại quê nhà với nhiều bộ phim điện ảnh trước khi chuyển sang Hollywood để khẳng định tài năng. Cô tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Fools Rush In, Wild Wild West, In the Time of the Butterflies và đặc biệt là Frida. Vai diễn Frida Kahlo - nữ họa sĩ nổi tiếng của Mexico - trong bộ phim cùng tên đã đem lại cho Salma nhiều đề cử giải thưởng điện ảnh uy tín như Quả Cầu Vàng, Oscar, BAFTA, SAG...

Dù đã kết hôn với một doanh nhân giàu có, Salma vẫn không ngừng khẳng định bản thân qua sự nghiệp điện ảnh đầy thành công. Xuất hiện liên tục trong những dự án điện ảnh lớn của Hollywood, năm qua, cô ghi tên mình trong danh sách Time 100 - danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn năm 2023.

Mặc dù chỉ cao 1m57, Salma Hayek vẫn tự tin khoe vóc dáng "con kiến" và thân hình gợi cảm, là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ. Với số đo 3 vòng lý tưởng, cô duy trì được vẻ ngoài quyến rũ sau hơn ba thập kỷ trong ngành điện ảnh, điều này cũng là một yếu tố giúp cô nhận được sự ưu ái từ các đạo diễn.

Mặc dù đã bước sang tuổi 58, Salma vẫn làm người khác trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng và quyến rũ. Theo phân tích dựa trên tỷ số Phi của người Hy Lạp cổ, cô đạt 88% tỷ lệ vàng cơ thể, xếp trong top 9 người phụ nữ có thân hình đẹp nhất theo khoa học.

Để duy trì vóc dáng của mình, Salma kết hợp tập boxing và các bài tập HIIT. Cô chia sẻ trên tạp chí Women's Health: "Tôi cũng tập kickboxing, nhảy và thực hiện bài tập với bóng yoga để cải thiện sức bền và đốt cháy calo, mỡ thừa".



Ngoài ra, nữ diễn viên này thường xuyên thực hành thiền để chăm sóc tinh thần và trí não. Theo Salma, thiền định chính là yếu tố quan trọng giúp cô duy trì vóc dáng cân đối, như một cuộc đi dạo trong công viên.

Trong thời gian rảnh rỗi, Salma thường chạy bộ cùng với các chú chó cưng, coi chúng như những người huấn luyện viên đặc biệt của mình.

Về chế độ ăn uống, cô không tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, chỉ tránh ăn thịt động vật hàng ngày.

Cô chia sẻ: "Tôi vẫn ăn thịt nhưng ít thôi. Tôi không bao giờ ăn hai loại thịt trong một ngày và đôi khi bỏ qua nhóm thực phẩm này vài hôm". Cô cũng từng thử ăn chay hoàn toàn, nhưng cơ thể không thích nghi được.



Nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood kết hôn với Francois-Henri Pinault - CEO của tập đoàn thời trang Kering, một trong những tỷ phú giàu nhất nước Pháp. Cô sinh con gái Valentina Paloma Pinault Hayek khi 41 tuổi và hiện đang sống tại dinh thự ở Pháp.



Salma thừa nhận bản thân kết hôn và sinh con muộn, nhưng cô không hối tiếc vì điều này. Cô cho biết khi đó, bản thân ở tuổi tứ tuần, cô đã có nhiều kinh nghiệm và sự tự tin hơn. Cô cũng nghĩ rằng cô là một người mẹ tốt hơn dù rằng đôi khi, cô cũng cảm thấy mệt mỏi vì tuổi tác.

Từng có lần Salma bày tỏ sự xúc động khi bị nhiều người nghi ngờ cô lấy chồng vì tiền. Cô nói rằng cô và chồng đã có gần 20 năm bên nhau và rất yêu thương nhau. Nữ diễn viên luôn dành nhiều lời khen ngợi cho chồng tỷ phú khi tiết lộ chồng là một người rất có trách nhiệm, luôn hoàn thành công việc và chăm sóc gia đình.

Cô sinh con gái Valentina Paloma Pinault Hayek khi 41 tuổi.

Salma và chồng thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn của làng giải trí. Cô nói rằng Pinault là người chồng tốt nhất trên thế giới và cô được sống là chính mình khi ở bên chồng. Cô không bao giờ bị chồng gò bó hay ép buộc bất cứ điều gì.

