Vocarimex (VOC) tạm hoãn chia cổ tức đặc biệt bằng tiền, tỷ lệ 100%

HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex, mã VOC) vừa thông qua việc tạm hoãn thực hiện chi trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ lên tới 100% đã được thông qua tại Nghị quyết ngày 27/2.

Lý do tạm hoãn được Vocarimex đưa ra là “do chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan”. Do vậy, ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức sẽ được công ty thông báo sau.

Trước đó, Vocarimex dự kiến 17/3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/3. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 12/4 tới đây. Với gần 122 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vocarimex dự kiến chi khoảng 1.218 tỷ đồng để trả cổ tức cho đợt này.

Về tình hình kinh doanh năm 2022, Vocarimex ghi nhận doanh thu 1.613 tỷ, song vẫn lỗ sau thuế gần 46 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty tăng 11% so với đầu năm đạt 1.992 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng gấp đôi so với đầu năm lên 469 tỷ đồng.

Vào ngày 5/1, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Vocarimex cũng đã thông qua những nội dung quan trọng trong việc tái cấu trúc đầu tư tài chính của công ty. Vocarimex đã quyết định chuyển nhượng 24% cổ phần tại Calofic cho Công ty Siteki Investment PTE Ltd (Siteki). Hai bên thỏa thuận giá trị chuyển nhượng hơn 2.100 tỷ đồng. Theo đại diện Vocarimex, nếu việc thoái vốn tại Calofic thành công và có thặng dư, công ty sẽ trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông là 100% bằng tiền mặt.

Trên sàn chứng khoán, sau đà tăng mạnh 112% từ đáy và chạm 28.000 đồng/cp vào đầu tháng 3, cổ phiếu VOC hiện đang điều chỉnh về mức 24.500 đồng/cp (kết phiên 6/3). Vốn hoá thị trường đạt gần 3.000 tỷ đồng.