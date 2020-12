Với thiên tài Mozart, năng lực âm nhạc cũng không phải "trời ban": Bất kỳ ai cũng cần rèn luyện đặc điểm này nếu muốn cuộc đời bứt phá ngoạn mục

Bạn là duy nhất, và mỗi người khác cũng vậy. Thành công có ý nghĩa rất nhiều đối với mỗi người. Đó là kết quả của sự kết hợp giữ quyền lực, địa vị, gia đình, tiền bạc và công việc. Bạn có thể định nghĩa thành công theo cách của riêng mình. Bởi với mỗi người, những điều mang lại sự viên mãn và ý nghĩa không giống nhau. Mỗi người theo đuổi thành công vì một lý do riêng. Số ít may mắn có chỉ số IQ cao có thể dễ dàng theo đuổi những nghề nghiệp cụ thể trong cuộc sống. Trong khi đó, bạn có thể phải mất gấp đôi thời gian để học và đạt được thành tích mà họ dễ dàng có được.

Thực hành có chủ ý, có mục đích và có hệ thống sẽ tác động tới thành công nhiều hơn bạn nghĩ

Tài năng thiên bẩm thường được đánh giá quá cao. Thực tế, sự chăm chỉ, cần cù có thể bù đắp cho những gì được coi là điểm yếu, của bạn. Bạn có thể thành thạo bất kỳ kỹ năng nào nếu đặt toàn bộ tâm trí vào nó và cam kết thực hành nó không ngừng.

Trong cuốn sách Talent is overrated, tác giả Geoff Colvin lập luận rằng, việc luyện tập có chủ đích, có phương pháp là cách để đạt được khả năng làm chủ thực sự. "Việc thực hành có chủ đích rất khó khăn. Nhưng nó thực sự có tác dụng. Càng thực hành có chủ đích nhiều, bạn càng có năng lực tốt hơn", Colvin viết.

Bạn có thể tranh luận rằng, một tập hợp các gen tạo ra một số kỹ năng cụ thể. Einstein có gen vật lý và Mozart có gen âm nhạc. Nhưng thực tế cho thấy, bất kỳ ai, dù có tài năng thiên bẩm đi chăng nữa, cũng đều phải luyện tập chăm chỉ để đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp mà họ đã chọn. Einstein và Mozart đã phải cực kỳ chăm chỉ hơn tất thảy đám đông ngoài kia để đạt được sự vĩ đại.

Thiên tài âm nhạc Mozart từng viết cho một người bạn rằng: "Mọi người lầm tưởng rằng con đường đến với nghệ thuật của tôi khá dễ dàng. Bạn thân mến, tôi xin cam đoan với bạn, không ai dành nhiều thời gian và tâm trí để sáng tác như tôi. Không một bậc thầy nổi tiếng về âm nhạc nào mà tôi không dày công nghiên cứu qua rất nhiều lần".

Bạn có thể dễ dàng cho rằng, thành công xuất chúng là nhờ tài năng, Những khả năng tiếp tục đi trên con đường bạn đã chọn, bất chấp mọi trở ngại, thất bại bạn có thể gặp phải mới là yếu tố quyết định kết quả bạn đạt được.

Nhà nghiên cứu, Tiến sĩ K. Anders Ericsson, Đại học Stockholm đã phát hiện ra rằng, tài năng thực sự là do sự luyện tập cho chủ đích. Sự kết hợp giữa niềm đam mê, sự kiên trì và kỷ luật bản thân giúp bạn luôn tiến về phía trước bất chấp những trở ngại có thể góp phần vào thành công bạn đạt được nhiều hơn chỉ số IQ của bạn.

Khả năng gắn bó và theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào trong một thời gian dài là một chỉ số quan trọng để đạt được bất cứ điều gì đáng giá trong cuộc sống và sự nghiệp của bạn.

Trong một bài báo trên LinkedIn, Daniel Goleman, tác giả của cuốn sách Focus: The hidden driver of excellence lập luận rằng, đặc điểm giúp bạn bứt phá từ "trung bình" đến "ngoạn mục" nằm ở sự nhận thức xúc chứ không phải chỉ số IQ. Daniel cho biết: "Các khả năng tạo nên sự khác biệt so với mức trung bình trong công việc bao gồm các đặc điểm thuộc về sự nhận thức như: tự nhận thức, tự quản lý, đồng cảm và hiệu quả giao tiếp xã hội.

Tham khảo các nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania, Danial đã chứng minh tầm quan trọng của những kỹ năng này: Những sinh viên đạt điểm cao nhất không nhất định là những người có chỉ số IQ cao nhất mà là những người tiếp tục cố gắng bất chấp thất bại, khó khăn.

Những nghiên cứu này cho thấy rằng, một trong những kỹ năng quan trọng nhất để thành công là chăm chỉ làm việc để phát triển tài năng. Tin tốt là bạn có thể trau dồi sự kiên trì và tinh thần dẻo dai mà thành công cần có.

Phản ứng của bạn trước một tình huống khó khăn quan trọng hơn những khó khăn mà bạn phải đối mặt. Do đó, bạn cần có động lực mạnh mẽ để kiên trì đạt được mục tiêu tới cùng. Sự bền bỉ luôn quan trọng hơn tài năng.